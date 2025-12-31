Tandhygienist, Södra Torget, Borås
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi två tandhygienister som vill göra skillnad
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Södra Torget, Borås träffar du patienter i alla åldrar med många olika vårdbehov.
Som tandhygienist hos oss har du en viktig roll för att patienterna ska känna sig bra bemötta och trygga under sitt besök. Du får användning av hela din kompetens samtidigt som tjänsten också ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla.
I tjänsten ingår bland annat:
Att vara en viktig del i klinikens hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar
Arbete med egna undersökningar samt att identifiera, bedöma och planera lämpliga
munhälsovårdsinsatser
Arbete med sjukdomsbehandling såväl fysiskt som digitalt
Uppsökande tandvård på äldreboenden
Vi är en VFU-klinik och tar emot studenter från tandhygienistutbildningen vid Göteborgs universitet. Handledning av studenter kan också bli en del av tjänsten.
Folktandvården Södra Torget ligger vid busstorget mitt i centrala Borås. Vi har 14 behandlingsrum. Hos oss arbetar idag sammanlagt 35 medarbetare, varav 11 tandläkare, 3 tandhygienister, 14 tandsköterskor, 1 hälsopromotör samt 4 medarbetare i receptionen. Vi strävar efter att vara en klinik där alla arbetar på spetsen av sin kompetens och där delegering är en naturlig del av vardagen.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Södra Torget, Borås - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandhygienist
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sät
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete.
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året.
Handledningen är en del av vårt utvecklingsprogram, där även nätverksträffar, team- och
kommunikationsutbildning samt auskultation på specialist- eller allmäntandvårdsklinik ingår.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till 20 och 22 januari.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
