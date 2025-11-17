Tandhygienist Smithska Tandvårdshuset
Smithska Tandvårdshuset i centrala Karlskrona söker härmed en tandhygienist för heltid/deltid. Erfarenhet är meriterande men ej nödvändigt. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en tandhygienist, kan assistans till tandläkare bli aktuellt vid behov.
Arbetsplatsen ligger inne på Modé Kronan Galleria med helt nya lokaler, modern utrustning och trivselutrymmen.
Generös friskvårdsbidrag och möjlighet till god lön baserad på erfarenhet.
Legitimation är ett krav.
Provanställning kommer bli aktuellt med chans för vidare anställning.
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löper ut.
