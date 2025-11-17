Tandhygienist Smithska Tandvårdshuset

Smith Smile AB / Tandsköterskejobb / Karlskrona
2025-11-17


Smithska Tandvårdshuset i centrala Karlskrona söker härmed en tandhygienist för heltid/deltid. Erfarenhet är meriterande men ej nödvändigt. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en tandhygienist, kan assistans till tandläkare bli aktuellt vid behov.
Arbetsplatsen ligger inne på Modé Kronan Galleria med helt nya lokaler, modern utrustning och trivselutrymmen.
Generös friskvårdsbidrag och möjlighet till god lön baserad på erfarenhet.
Legitimation är ett krav.
Provanställning kommer bli aktuellt med chans för vidare anställning.
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löper ut.
Rekryteringsfirmor undanbedes

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Email
E-post: korab88@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Smith Smile AB (org.nr 559378-9331)
Ronnebygatan 46 (visa karta)
371 33  KARLSKRONA

Arbetsplats
Smithska Tandvårdshuset

Kontakt
Korab Perolli
korab88@gmail.com

Jobbnummer
9607238

