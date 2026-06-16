Tandhygienist privatklinik i Bålsta
Tandläkare Caroline Nordquist Orsucci Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Håbo Visa alla tandsköterskejobb i Håbo
2026-06-16
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Vill du ha roligt på jobbet? Då ska du söka tandhygienisttjänsten på vår trevliga praktik!
Tandläkarna Caroline & Sigrid är en väletablerad och modern privat tandläkarpraktik i Bålsta, beläget ca 4 mil nordväst om Stockholm city.
Vår praktik ligger centralt vid Bålsta centrum, på gångavstånd från pendeltåg-, tåg- och busstation.
Idag är vi fem tandläkare, två tandhygienister, sex tandsköterskor och en receptionist.
Vi har många patienter i alla åldrar och en god tillströmning av nya. Vi behöver Dig 30-40 timmar/vecka. Vi önskar att Du är en flexibel och samarbetsvillig person som är självständig, men samtidigt en god teamarbetare. Vi är mycket måna om en trevlig stämning i vår praktik och vi ser fram emot att få Dig, en glad och positiv tandhygienist, som medarbetare.
Intervjuer sker löpande.
Flytande svenska i tal och skrift är en förutsättning för anställning.
Tillträde under hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi är anslutna till Privattandläkarna och har kollektivavtal.
Välkommen med Din ansökan till vår mail:caroline.sigrid@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: caroline.sigrid@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Caroline Nordquist Orsucci Aktiebolag
(org.nr 556564-9430), http://carolineosigrid.se
Mansängsstigen 10 0TR (visa karta
)
746 32 BÅLSTA Arbetsplats
Nordquist Orsucci AB, Tandläkare Caroline Jobbnummer
9966086