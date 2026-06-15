Tandhygienist, Holmsund
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Umeå Visa alla tandsköterskejobb i Umeå
2026-06-15
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Tandhygienist till Skärgårdstandläkar'n i Holmsund
Information om arbetsplatsen
Vill du arbeta på en modern och familjär tandvårdsklinik där patienten står i centrum?
Skärgårdstandläkar'n i Holmsund är en privat klinik med fokus på hög kvalitet, personligt bemötande och långsiktiga patientrelationer. Hos oss arbetar tandläkare, tandhygienist och tandsköterska i nära samarbete i lokaler med modern utrustning. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där du får arbeta både självständigt och som en del av teamet.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist ansvarar du för undersökningar, riskbedömningar, parodontal behandling, profylax samt patientinformation kring munhälsa. Enklare kompositlagningar ingår också i tjänsten. Assisterande uppgifter kan förekomma vid behov.
Du arbetar med eget patientansvar och nära samarbete med kollegor. Arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet av vuxentandvård
Erfarenhet av journalsystem inom tandvården
Utbildning i kompositfyllningar
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och professionell
Självständig och ansvarstagande
Noggrann och kvalitetsmedveten
Samarbetsvillig och flexibel
Övrig information
Tjänstens omfattning kan diskuteras. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön och möjlighet till kurser.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan!
Maila CV + Personligt brev till: jonas.emanuelsson@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Lillsjövägen 4 (visa karta
)
913 32 HOLMSUND Arbetsplats
Tandvård, Västerbottens län, Skärgårdstandläkarn Kontakt
Jonas Emanuelsson jonas.emanuelsson@ptj.se 090-24900 Jobbnummer
9964935