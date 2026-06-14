Tandhygienist Deltid
Allmäntandvården Helsingborg AB / Tandsköterskejobb / Klippan Visa alla tandsköterskejobb i Klippan
2026-06-14
, Åstorp
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Nyfiken på mer frihet och kortare beslutsvägar? Bli vår nya tandhygienist i Klippan!
Är du trött på stressiga patientflöden och stela strukturer?
Vill du jobba på en klinik där din expertis faktiskt gör skillnad, och där vi skrattar tillsammans i fikarummet? Då tror vi att du kommer trivas hos oss på Allmäntandvården Klippan i Klippan!
Vi är ett sammansvetsat och glatt gäng som sätter kvalitet och patientomhändertagande i främsta rummet. Nu letar vi efter dig som vill axla rollen som vår nästa tandhygienist.
Vad vi erbjuder dig:
• Strukturerade arbetsdagar: Vi strävar efter ett hållbart arbetsliv med realistiska tidbäddar för våra behandlingar. För oss är det viktigt att du hinner ge patienterna god vård och samtidigt känner dig trygg i ditt arbetstempo.
• Korta beslutsvägar och lyhördhet: Som en del av ett mindre, privat team är din röst viktig. Vi utvecklar gärna kliniken tillsammans och är alltid öppna för dialog kring nya idéer.
• Trygga och schyssta villkor: Hos oss får du en stabil arbetsplats med ordning och reda. Vi erbjuder tjänstepension, ett uppskattat friskvårdsbidrag och goda möjligheter till relevant fortbildning för att du ska fortsätta växa i din yrkesroll.
• Smidigt pendling: Kliniken ligger centralt i Klippan med 10 minuters promenad från stationen samt vi erbjuder fri parkering utanför dörren, perfekt för dig som pendlar. Publiceringsdatum2026-06-14Profil
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Om du är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet spelar mindre roll – det viktigaste för oss är din inställning.
Vi tror att du:
• Möter patienter med värme, empati och ett professionellt lugn.
• Trivs med självständigt arbete men uppskattar laganda.
• Vill vara med och bidra till vår goda stämning på kliniken.Om tjänsten
• Omfattning: Deltid enligt överenskommelse – vi är flexibla!
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning, vi erbjuder även prestationsbaserad bonus.
Låter det intressant?
Vi utvärderar ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig! Skicka ditt CV eller bara ett kort mail där du berättar vem du är till batoul@allmantandvarden.se
Har du frågor om tjänsten? Ring gärna på 043533003 för ett förutsättningslöst samtal.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
batoul@allmantandvarden.se
E-post: batoul@allmantandvarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allmäntandvården Helsingborg AB
(org.nr 559401-1065)
Storgatan 26 (visa karta
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264 33 KLIPPAN Kontakt
Batoul Shebel batoul@allmantandvarden.se Jobbnummer
9962689