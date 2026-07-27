Tandhygienist
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Uppsala Visa alla tandsköterskejobb i Uppsala
2026-07-27
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Folktandvården Storvreta
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Vår verksamhet
Folktandvården Storvreta ligger strax norr om Uppsala, i ett barnvänligt och trivsamt område med mycket bra och snabba tåg- och bussförbindelser såväl söder- som norrifrån. På kliniken arbetar ett 20-tal medarbetare, en engagerad personalgrupp som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö i moderna och trivsamma lokaler.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som har ett stort engagemang i ditt arbete, värdesätter hög kvalitet och har god samarbetsförmåga och hög servicenivå. Du är positiv, flexibel och har förmågan att motivera patienten till en bra munhälsa. Vi välkomnar både dig som är erfaren tandhygienist och dig som är nyexaminerad att söka. Att vara ny på jobbet är både spännande och roligt, men kan även innebära andra känslor. Hos oss får du som är nyexaminerad tandhygienist delta i vårt adeptprogram och du tilldelas även en handledare som blir ett extra stöd under ditt första år på jobbet.
I din tjänst kommer det finnas möjlighet till en stor variation, i arbetet kommer du att arbeta både självständigt och i team i nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandhygienistutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet som tandhygienist eller arbetslivserfarenhet inom tandvård, vård och omsorg eller från serviceyrken.
Din kompetens
Vi söker dig som arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du sätter upp mål för dig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjuder också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Elin Andersson-Gran 018-617 21 03
För SRAT Carina Nilsson, 076 765 23 08
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 23 augusti 2026. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV66/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10012958