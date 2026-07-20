Tandhygienist

Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-07-20


Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Stockholm, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Vi söker tandhygienist till vår privatklinik i centrala Stockholm
På grund av ett ökande patientflöde söker vi nu en engagerad och kompetent tandhygienist till vår moderna privatklinik belägen på Götgatan.
Innerstadstandläkarna är en del av Praktikertjänst, vilket innebär att vi står för hög kvalitet, professionalism och långsiktighet i allt vi gör. Hos oss kombineras det personliga och familjära arbetssättet på en privatklinik med tryggheten och kvalitetskraven från en av Sveriges starkaste vårdgivare.
Vi är ett medelstort, sammansvetsat team med högt patientfokus och god arbetsmiljö. Nu står vi inför en spännande tillväxtfas och behöver förstärka teamet för att fortsätta leverera tandvård av hög kvalitet.


Publiceringsdatum
2026-07-20

Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss arbetar du självständigt med förebyggande tandvård, undersökningar och behandlingar. Du har möjlighet att påverka din arbetsdag och arbetar i nära samarbete med tandläkare och tandsköterskor. Våra kliniker är fullt digitaliserade och utrustade med modern teknik.

Vi söker dig som:

Är legitimerad tandhygienist i Sverige

Är trygg i din yrkesroll och har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt

Har ett professionellt och empatiskt bemötande gentemot patienter

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Bidrar till en positiv och trivsam arbetsmiljö



Vi erbjuder:

Arbete på attraktiv adress i centrala Stockholm

Ett stabilt och växande patientunderlag

Trevliga kollegor och god teamkänsla

Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till utveckling

Friskvårdsbidrag


Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.


Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Praktikertjänst Aktiebolag (org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Sveavägen 82 (visa karta)
113 59  STOCKHOLM

Arbetsplats
Tandhygienist

Kontakt
Charlotta Högberg
charlotta.hogberg@ptj.se

Jobbnummer
10007827

Prenumerera på jobb från Praktikertjänst Aktiebolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag: