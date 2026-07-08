Tandhygienist
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Sjöbo Visa alla tandsköterskejobb i Sjöbo
2026-07-08
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Information om arbetsplatsen
Sjöbo Tandklinik är en liten familjär klinik i centrala Sjöbo. Vi har en varierad patientgrupp både avseende ålder och behandlingsbehov. Vi arbetar för att bedriva högkvalitativ tandvård med noggrannhet, goda resultat och nöjda patienter som våra främsta mål.
Då vår tandhygienist Christina har gått i pension söker vi nu en ny medarbetare till kliniken.
Här erbjuds en trevlig arbetsplats med högt i tak och stora möjligheter för dig att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Vi strävar ständigt efter förändring till det bättre och ser gärna att alla engagerar sig i processen.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienist yrket, främst bestående av omhändertagande av av unga och äldre patienter med eller utan parodontal frågeställning.
Primärt deltidstjänst om 50% med möjlighet till utökning. Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad tandhygienist.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande om du:
• Har goda kunskaper inom svårare parodontala fall och/eller har ett hjärta som bankar lite extra för parodontala behandlingar.
• Tidigare har arbetat med journalsystemet Frenda.
• Om du är utbildad tandsköterska också, då assistans av tandläkare kan bli aktuellt vid behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Som behandlare är du noggrann och engagerad. Du brinner för ditt jobb och är skicklig både kliniskt och teoretiskt. Du kombinerar kvalitativ tandvård med ett bra bemötande, är professionell, förtroendeingivande och arbetar utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt. Det är viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll och är en god lagspelare som gillar att ha kul på jobb.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Norregatan 2 (visa karta
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275 30 SJÖBO Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Sjöbo Tandklinik Kontakt
tandläkare
Nikolaos Katsanikos nikos.katsanikos@ptj.se 0416-10666 Jobbnummer
9997510