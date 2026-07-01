Tandhygienist
Tegner Tandläkarna AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tegner Tandläkarna AB i Stockholm
Vi på Tegnértandläkarna söker nu en tandhygienist som vill bli en del av vårt team!
Vi är en väletablerad klinik och erbjuder modern tandvård i en trygg och trivsam miljö. Vårt team består idag av fyra tandläkare och två tandsköterskor, och vi arbetar i tre fullt utrustade behandlingsrum.
Kliniken är centralt belägen på Tegnérgatan i Stockholm, endast fem minuters promenad från tunnelbanestationen Rådmansgatan. Vi har en bred kompetens och utför alla typer av behandlingar för både vuxna och barn.
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som är glad, positiv och engagerad i ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och sätter alltid patienten i fokus.
Tjänsten är i första hand på heltid, men deltid kan diskuteras.
Anställningsform: Fast lön, alternativa upplägg kan diskuteras
Varmt välkommen att höra av dig med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01
E-post: elisadecarlos@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tegner Tandläkarna AB
(org.nr 556277-6921)
Tegnérgatan 3 (visa karta
)
111 40 STOCKHOLM Kontakt
Elisa de Carlos elisadecarlos@gmail.com Jobbnummer
9988142