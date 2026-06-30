Tandhygienist
People Personal i Stockholm AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-30
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Vi söker en tandhygienist till etablerad klinik i centrala Stockholm. Uppdraget är ett vikariat på deltid, ca 25 timmar per vecka från och med september. Sedvanligt hygienistarbete.
Du som söker är examinerad tandhygienist med god erfarenhet i yrket. Du är ansvarsfull och känner dig trygg i din yrkesroll med patienten i fokus. Du har lätt för att samarbeta, är engagerad och har en god social förmåga med en ödmjuk inställning. Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
People Personal Care är det ledande Bemanningsföretaget inom Tandvården. Vi är specialiserade på personaluthyrning och rekrytering av tandhygienister och tandsköterskor. Gedigen erfarenhet, hög kompetens och ett starkt personligt engagemang har givit oss en trogen kundkrets genom åren.
Vi söker tandhygienister till vår bemanning, allt från udda dagar till heltid. Du kanske arbetar deltid och vill utöka din arbetstid. du kanske till och med hunnit bli Senior men känner att du fortfarande vill arbeta på egna villkor, när det passar dig!
Vi kan erbjuda ett flexibelt arbete där du har möjlighet att påverka din arbetstid, känna dig uppskattad samtidigt som du höjer din yrkeskompetens.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: ing-marie.bruzelius@people.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare People Personal I Stockholm AB
(org.nr 556254-8783) Arbetsplats
People Personal Care AB Kontakt
Ing-Marie Bruzelius ing-marie.bruzelius@people.nu 08-7430280 Jobbnummer
9986021