Tandhygienist
Östermalmstandläkarna AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östermalmstandläkarna AB i Stockholm
TANDHYGIENIST
Här i hjärtat av Östermalm, vid Östermalmstorg, erbjuder vi tandvård av kompetent och omtänksam personal. Tandläkarna, med sina team, har lång erfarenhet av allmäntandvård, barn- och ungdomstandvård, estetisk tandvård samt tandblekning.
Vi har även lång erfarenhet av tandvårdsrädsla och jobbar aktivt för att förebygga detta. I Sverige har vi de senaste decennierna fått en dramatiskt förbättrad munhälsa.
Dessa fina resultat har uppnåtts genom långsiktig satsning på förebyggande tandvård. Att förebygga hellre än att laga är en filosofi vi på kliniken arbetar efter.
Vi vill ge alla våra patienter, oavsett ålder och bakgrund, denna chans till god tandhälsa.
Vad söker vi:
Vi söker en glad och positiv tanhygienist med några års erfarenhet och med passion för tandvård. Dessutom är du en person som motiveras av att utveckla dina färdigheter och kompetenser ytterligare.
För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet med ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du håller en hög servicenivå med en mycket god kommunikativ förmåga i det svenska språket i tal och skrift.
Datorvana och erfarenhet av Alma är meriterande.
Dina uppgifter:
Som tandhygienist hos oss arbetar du med både vuxna, ungdomar som barn med varierat vårdbehov. Du arbetar självständigt och i team med tandläkare.
Inom dina ansvarsområden ingår hälsofrämjande förebyggande tandvård och stort fokus på att behandla parodontala sjukdomar samt tandblekning och scanning. Sterilarbete, receptionsarbete och assistans till viss del kommer att ingå i arbetsuppgifterna.
Vidare i ditt arbete delar du med dig av dina erfarenheter för att både motivera och inspirera dina kollegor.
Du kommer även se till att välkomna våra patienter till kliniken och ge dem det bästa bemötande.
Vi erbjuder dig förmåner:
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Välkommen med din ansökan senast den 31/7 2026. Tjänsten är tillsvidare på deltid 30h eller enligt överenskommelse från september 2026.
Urval och intervjuer kommer ske löpande fram till sista ansökningsdatumet. Bifoga kopia av examensbevis tillsammans med CV.
Välkommen till oss på Östermalmstdläkarna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: maria.korvo@telia.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östermalmstandläkarna AB
(org.nr 556472-8128)
Nybrogatan 37 (visa karta
)
114 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9975902