Tandhygienist
Tandkompaniet Bergvik AB / Tandsköterskejobb / Karlstad Visa alla tandsköterskejobb i Karlstad
2026-03-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandkompaniet Bergvik AB i Karlstad
Vill du utvecklas i Karlstads mest lättillgängliga team?
Tandkompaniet på Bergvik söker nu en engagerad tandhygienist!
Sedan 2019 har vi byggt upp en stabil och modern verksamhet på Bergvik Köpcenter. Vi är idag en etablerad praktik med ett starkt patientflöde, där vi kombinerar högkvalitativ allmäntandvård med avancerad kirurgi. Nu söker vi dig som vill bli en central del i vårt team och driva tandvård i en trivsam miljö.
Varför Tandkompaniet?
Bred kompetens: Här jobbar du sida vid sida med erfarna tandläkare och tandsköterskor i en miljö som hanterar allt från basundersökningar till implantatkirurgi.
Modern miljö: Vi jobbar helt digitalt i nya lokaler utrustade med den senaste tekniken.
Gemenskap: Vi värdesätter en positiv attityd och tror på att ha roligt tillsammans på jobbet.
Unikt läge: Arbeta på Bergvik - en smidig arbetsplats med fri parkering och fantastisk tillgänglighet för både personal och patienter.
Vem är du?
Vi söker en legitimerad tandhygienist med några års erfarenhet men där din personliga lämplighet väger tyngst. Vi söker dig som:
Har en positiv attityd och är naturligt ordningsam.
Är flexibel och har lätt för att kommunicera med både kollegor och patienter.
Har mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift), engelska samt god digital vana.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är patientbehandling med fokus på kvalitet och engagemang. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där du har möjlighet att påverka din egen och klinikens vardag.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till ansokan@tandkompaniet.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: ansokan@tandkompaniet.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandkompaniet Bergvik AB
(org.nr 559185-8112)
Frykmansväg 1 (visa karta
)
653 46 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9828742