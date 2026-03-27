Tandhygienist
Mullsjö Folktandvård
Vill du bli en del av en arbetsplats där vi ställer upp för varandra, har högt i tak och nära till skratt? Värdesätter du variation i arbetet och vill få användning för hela din yrkeskompetens? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på Mullsjö folktandvård!
Rollen som tandhygienist
Du som tandhygienist kommer att arbeta både främjande, förebyggande och behandlande, med både barn och vuxna patienter. Du arbetar självständigt och undersöker, diagnostiserar och utför åtgärder för att förebygga och behandla exempelvis karies och tandlossning.
Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare. I din vardag möter du patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder, vilket ger dig möjlighet att använda hela din yrkeskompetens.
Din blivande arbetsplats
På Mullsjö folktandvård är vi 16 medarbetare som ställer upp för varandra och tar väl hand om nya medarbetare. Vår arbetsgrupp kännetecknas av omtanke, flexibilitet, högt i tak och att ha nära till skratt. Vi tar emot en mångfald av patienter och utför en stor variation av behandlingar. Kliniken ligger ett stenkast från tågstationen med en fin utsikt över vattnet. Läs gärna mer om vår verksamhet här: Jobba på Mullsjö Folktandvård (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-mullsjo-folktandvard/). Publiceringsdatum2026-03-27Profil
Vi söker dig som är utbildad tandhygienist, som har intresse för både barntandvård och vuxentandvård. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska, såväl skriftligt som muntligt.
Du är en lugn, stabil och empatisk person med en god förmåga att sätta dig in i patientens perspektiv. Du kommunicerar tydligt, visar gott omdöme och har ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvaliteten på behandlingen.
Vårt erbjudande till dig
Som tandhygienist hos oss spelar du en viktig roll i vårt folkhälsofrämjande arbete. Du arbetar tillsammans med övriga kollegor på kliniken för att ge patienten bästa tänkbara vård. Vi erbjuder ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att bidra med ditt engagemang och din kompetens i detta arbete.
Är du nyutexaminerad och kommer till oss så ingår du i vårt handledningsprogram, där du har tillgång till mer erfarna kollegor under din första tid. Läs gärna mer om vår introduktion för tandhygienister här: Introduktion för tandhygienister, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/Introduktion/introduktion-tandhygienist/).
Vi erbjuder även ett generöst friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du dessutom tillgång till våra övriga anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Amela Avdic, 010-242 47 71 (tel: 010-242 47 71), amela.avdic@rjl.se
, eller klinikkoordinator Vija Hedman, vija.hedman@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är den 19 april. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T124/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
