Tandhygienist
Folktandvården Tierp
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Vår verksamhet
På vår trivsamma klinik i Tierp har vi nio nyrenoverade behandlingsrum. Det är en engagerad personalgrupp bestående av 20 medarbetare som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Vi bedriver modern och hälsoinriktad tandvård. Här har du möjlighet att jobba brett och få användning av hela din kompetens. Vi har även en mycket välfungerande uppsökande äldre-tandvård. Pendlingsmöjligheterna är goda. Ortstillägg utgår på 3000 kronor per månad.
Välkommen till vår fina klinik!
Ditt uppdrag
Vi är idag två tandhygienister och söker nu en ny kollega till vårt team. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde med patienter i alla åldersgrupper.
Här har du möjlighet att delta i den uppsökande äldre-tandvården. Arbetet kräver att du kan ta eget ansvar och egna initiativ. Du kommer att ha stora möjligheter till utveckling i vår positiva och nytänkande arbetsgrupp där arbetsglädjen avspeglar sig.
Målet är att alla arbetar på toppen av sin kompetens.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandhygienistutbildningen samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Vi söker dig som är erfaren eller nyutexaminerad.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet liksom vid din kliniska och pedagogiska förmåga. Du har lätt för att samarbeta och lära känna nya människor. Du är en nyfiken person som också är öppen för nya utmaningar och intresserad av ständig vidareutveckling inom ditt yrke.
Din kompetens
• Arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
• Hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
• Anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
• Hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Vi erbjuder
Tjänsten är på heltid, men det är möjligt att arbeta deltid vid behov. Tillträde sker enligt överenskommelse
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Är du nyutexaminerad får du en erfaren handledare samt deltar i vårt introduktionsprogram för nyutexaminerade tandhygienister och tandläkare, adeptprogrammet.
Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Sofia Andersson, 0293-204 14
Arbetsledare Sara Forsberg, 072 - 207 24 26
För SRAT Monica Edling, 070-735 33 50
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 30 april 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
