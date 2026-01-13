Tandhygienist
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Enköping Visa alla tandsköterskejobb i Enköping
2026-01-13
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Folktandvården Enköping
Vår verksamhet
Folktandvården Enköping är en trevlig och modernt utrustad klinik med 15 behandlingsrum. Vi använder T4s journalsystem och digital röntgen. På kliniken finns scanner, OPG, mikroskop mm. I dag arbetar 31 personer på kliniken varav 10 tandläkare och 4 tandhygienister och 17 tandsköterskor. Vi erbjuder dig omväxlande arbetsuppgifter och tar stor hänsyn till dina önskemål om arbetssätt
Din kompetens
Vi söker dig som har ett stort engagemang i ditt arbete, värdesätter hög kvalité och har god samarbetsförmåga. Vi välkomnar både dig som är erfaren tandhygienist och dig som är nyexaminerad att söka. Är du nyexaminerad får du handledare och deltar i Folktandvårdens adeptprogram. Du får handledning av en erfaren kollega och har kontakt med erfarna tandhygienistkollegor på vår klinik.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär mycket patientkontakt och det är av stor vikt att du bibehåller ett gott bemötande. Du är kvalitetsmedveten och agerar som en ambassadör för vårt folkhälsoarbete. Du tycker om att samarbeta över yrkesgränser, är prestigelös och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen.
Är du den vi söker?
För att söka denna tjänst ska du ha genomfört tandhygienistutbildning samt fått legitimation från Socialstyrelsen. Vi värdesätter att du har intresse för alla odontologiska områden och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi efterfrågar följande kompetenser hos dig som söker:
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt.
Kvalitetsmedveten - Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Välkommen med din ansökan till ett glatt och trevligt gäng som väntar på vår nya medarbetare.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Det finns möjlighet till löneväxling gällande UL-kort. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Pia Munter Norling 0171-41 84 40
Arbetsledare Åsa Lantz 0171-41 84 40
För SRAT, Carina Nilsson, 076 765 23 08
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 12 februari 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV02/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Kungsgatan 62 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9681421