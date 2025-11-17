Tandhygienist
Tandläkarhuset i Överkalix AB / Tandsköterskejobb / Överkalix Visa alla tandsköterskejobb i Överkalix
2025-11-17
, Övertorneå
, Kalix
, Boden
, Haparanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkarhuset i Överkalix AB i Överkalix
Vi behöver utöka personalstyrkan med en Tandhygienist. Vi har en liten klinik i Vackra Överkalix som ligger i hjärtat av Norrbotten.
Vi har nischat oss mot tandvårdsrädda och våran slogan är - Vi värnar om tandvårdsrädda!
Kliniken ligger naturnära, men ändå centralt på orten. Det är lätt att hitta till oss och patienterna känner sig välkomna i en hemmamiljö som minskar sjukhuskänslan.
Vi söker dig Tandhygienist som vill jobba med tandvårdsrädda. Det viktigaste för oss är dig som person och hur du kan bemöta våra patienter.
Du ska kunna visa respekt åt människor som inte vågat besöka tandvården på 10, 20 och ibland 30 års tid. Vi jobbar mycket med avtagbar protetik, men även fasta konstruktioner och implantat.
Det finns stora möjligheter att utvecklas inom det området eller om du har någon annan nisch som du vill utveckla.
Våra patienter kommer ofta långväga och vårat upptagningsområde är från hela länet. Det betyder att vi försöker göra patienten klar på ett eller två besök. Långa tider och få patienter per dag i en lugn och trygg miljö.
Vårat önskemål är att du har en svensk utbildning och kan det svenska språket. Några års erfarenhet är önskvärt, men dina personliga egenskaper är viktigare än hur länge du jobbat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Per brev, gärna med foto
E-post: tandlakarhuset-overkalix@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkarhuset i Överkalix AB
(org.nr 559056-0768)
Lärargatan 6 (visa karta
)
956 31 ÖVERKALIX Kontakt
Leg, Tandläkare
Helena Persson tandlakarhuset-overkalix@outlook.com 0702825899 Jobbnummer
9606822