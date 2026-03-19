Tandhygienist - Smile Globen
2026-03-19
Var med och skapa Sveriges bästa tandvård tillsammans med oss!
Hos oss på Smile får du chansen att vara med och skapa Sveriges bästa tandvård. Här får du gehör för dina tankar och idéer - i teamet, på kliniken och i hela Smile. Vi erbjuder en hälsosam och trygg arbetsmiljö där varje medarbetare får möjligheten att växa. Vi sätter kvaliteten och patientens behov i fokus genom utbildning och personlig utveckling. Med vår prestigelösa ledarstil och starka teamanda kommer du att känna dig hörd, uppskattad och delaktig. Hos Smile skapar vi en hållbar framtid där varje medarbetare bidrar till vår gemensamma framgång - Vi vet att vi är bäst tillsammans!
Till Smiles klinik Smile Globen (tidigare Stora Gungan) söker vi nu en tandhygienist. Här blir du en del av en stor klinik med ca 23 medarbetare med mycket kompetens. Välkommen med din ansökan!
Vilka är Smile?
Sveriges största privata tandvårdskedja - det är viktigt för oss att finnas tillgängliga för våra patienter i hela landet - inte begränsa oss till varken små- eller storstad.
Över 65 kliniker och 1100 medarbetare. Här får du bli en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter för både utbildning och personlig utveckling.
Collaboration, Care & Entrepreneurship - vår värdegrund.
Vår vision - friska leenden i hela Sverige! Här siktar Smile på att verka för friska patienter i hela landet och skapa varma leenden hos våra medarbetare genom vår unika kultur.
Tillsammans med våra systerorganisationer inom Colosseum Dental Group erbjuder vi tandvård för fler än 3 miljoner patienter i 11 länder i Europa.
Att arbeta som tandhygienist på Smile Tandvård
Förebyggande tandvård är en självklar del av vårt erbjudande - och som tandhygienist spelar du en nyckelroll i detta arbete. Du arbetar med alla sedvanliga uppgifter inom yrket och bidrar till att våra patienter får bästa möjliga vård och upplevelse.
I rollen kommer du initialt att arbeta mycket med parodontala patienter, vilket ställer krav på din kompetens inom parodontal behandling, uppföljning och patientkommunikation. Patientunderlaget består av vuxna patienter då vi behandlar inte barnpatienter på denna klinik.
Hos oss har du stort förtroende och frihet i din roll. Du ansvarar för din egen tidbok, vilket ger dig en flexibel och välbalanserad arbetsvardag. Det skapar i sin tur goda förutsättningar för hög kvalitet i behandlingarna, nöjda patienter och en framgångsrik verksamhet.
På kliniken har vi regelbundet klinik- och terapimöten där du får möjlighet till gemensam diskussion och reflektion. Som tandhygienist arbetar du självständigt på eget rum, men i nära samarbete med övriga tandhygienister och kollegor. Tillsammans skapar ni en arbetsmiljö med stort utrymme för påverkan och utveckling.
På Smile arbetar vi i Frenda.
Vem söker vi?
Vi söker dig som, precis som vi, brinner för att ge varje patient bästa möjliga vård - där hög odontologisk kvalitet går hand i hand med ett tryggt, professionellt och personligt bemötande. För oss är god patientkommunikation central i allt vi gör; i hur du skapar förtroende, förklarar behandlingar och involverar patienten genom hela vårdresan.
På Smile är vi ett lag - och vi är som bäst tillsammans. Därför ser vi att du är samarbetsorienterad, prestigelös och bidrar till en positiv kultur där vi stöttar varandra och utvecklar hela kliniken framåt.
Utöver ovan kompetenser ser vi att du:
Är legitimerad tandhygienist
Har tidigare erfarenhet av arbete som tandhygienist och är trygg i din yrkesroll, både i det kliniska arbetet och i mötet med patient
Har god förmåga att planera och genomföra behandlingar självständigt samt att anpassa din kommunikation utifrån patientens behov
Talar & skriver god svenska
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid eller deltid utifrån dina önskemål (75 - 100 %). Tjänsten inleds med en provanställning. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så välkommen med din ansökan redan idag.
Ansökan och frågor
Vill du också vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa tandvård? Då tror vi att den här tjänsten kan vara något för dig! Du skickar in din ansökan genom vårt ansökningsformulär, så återkommer vi till dig via mail eller telefon för återkoppling så snart vi har möjlighet.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Därför använder vi oss utav arbetspsykologiska tester, kompetensbaserade intervjuer och bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Här på vår karriärsida kan du läsa mer om stegen i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll via Verifiera, IVO & Hosp i samband med referenstagning.
Har du specifika frågor är du varmt välkommen att kontakta platschef, och din närmsta chef, Ulrika Dahlin: ulrika.dahlin@smile.se
alternativt ansvarig rekryterare för processen: Jessica Ivarsson: jessica.ivarsson@smile.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7427047-1903568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colosseum Smile AB
https://karriar.smile.se
Arenavägen 33 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Smile Tandvård
9808612