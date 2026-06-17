Tandhygenist
AMA Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-06-17
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Tandhygienist sökes på heltid till AMA Dental
Vill du arbeta på en modern klinik med stark utveckling, avancerad tandvård och fokus på kvalitet?
AMA Dental söker nu en engagerad och driven tandhygienist på heltid till vår klinik. Hos oss får du arbeta i en professionell miljö där profylax, implantat, större behandlingsfall och långsiktig patientvård står i centrum.
Vi är en klinik som arbetar mycket med EMS Guided Biofilm Therapy (GBT) och är en EMS GBT-certifierad klinik. Det innebär att vi har ett modernt arbetssätt där förebyggande tandvård, patientkomfort och evidensbaserad behandling är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som tandhygienist hos AMA Dental får du en viktig roll i patienternas behandlingsresa. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med våra tandläkare, särskilt i samband med större fall och implantatbehandlingar.
Arbetet omfattar bland annat:
Profylax och parodontal behandling
Behandling enligt EMS GBT-protokoll
Underhållsbehandling efter implantat
Patientutbildning och motivation
Medverkan i större behandlingsplaner
Nära samarbete med tandläkare vid implantat- och protetikfall
Uppföljning av patienter med avancerade vårdbehov
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som vill utvecklas i en klinik där kvalitet, struktur och patientbemötande är högt prioriterat.
Du är trygg i din yrkesroll, noggrann i din dokumentation och har ett genuint intresse för profylax, parodontologi och implantatunderhåll.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
EMS GBT
Implantatpatienter
Parodontal behandling
Större behandlingsfall
Privat tandvård
Det viktigaste är dock att du har rätt inställning, vill utvecklas och tycker om att ge patienterna ett professionellt och varmt bemötande.
Vi erbjuder
Hos AMA Dental får du vara en del av en klinik med höga ambitioner och goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar med moderna metoder, tydliga rutiner och ett nära teamarbete mellan tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Modern klinikmiljö
Arbete med EMS GBT på certifierad klinik
Möjlighet att arbeta med implantatpatienter och större behandlingsfall
Utvecklingsmöjligheter inom profylax, parodontologi och implantatunderhåll
Ett engagerat och professionellt team
Varierande och utvecklande arbetsdagar
Om AMA Dental
AMA Dental är en modern tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga behandlingsresultat. Vi arbetar med allt från förebyggande tandvård till större rehabiliteringar, implantat och avancerad protetik.
Vårt mål är att patienten ska känna sig väl omhändertagen genom hela behandlingsresan — från första undersökning till färdig behandling och långsiktig uppföljning.Så ansöker du
Låter det här som rätt tjänst för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:jobb@ama-dental.se
Märk ansökan med:
"Tandhygienist heltid – AMA Dental"
Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@ama-dental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Skarabacken 11 (visa karta
)
121 48 JOHANNESHOV Jobbnummer
9967946