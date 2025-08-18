TandCity söker tandsköterska
TandCity Sweden AB / Tandsköterskejobb / Malmö
2025-08-18
Vi söker en glad och driven tandsköterska till vårt härliga team!
Vi söker dig som vill vara med och bedriva högkvalitativ tandvård på en modern och attraktiv klinik med ett eget in house tandteknikerlab. Du ska vara en ansvarstagande person som gärna tar egna initiativ. Du ska kunna arbeta självständigt men samtidigt fungera bra i ett team. För oss är rätt inställning viktigt och du bör därför vara en engagerad och motiverad person som brinner för ditt yrke. Du är positiv, serviceinriktad, flexibel och arbetar alltid med patienterna bästa i fokus.
Tjänsten vi erbjuder är en heltidstjänst på 100%. Vi erbjuder ett roligt och omväxlande arbete som tandsköterska. Hos oss arbetar du med assistansarbete, sterilarbete och receptionsarbete. Du ska hålla god ordning och överblick kring ditt arbete för att tillsammans med tandläkaren skapa den bästa möjliga vården för våra patienter. För oss är det viktigt att du delar vår vision om att leverera Sveriges absolut bästa tandvård. Detta uppnår vi tillsammans genom att erbjuda våra patienter den högsta kvalitén och den bästa servicen.
TandCity är en toppmodern och digitaliserad klinik i en av Malmös absolut vackraste lokaler, mitt emot Malmö centralstation. Vårt fokus är att alltid leverera högsta kvalité och vi satsar hårt på att ligga i framkant när det gäller utveckling och teknologi. Vi arbetar främst med vuxna patienter och utför förutom allmäntandvård även mycket estetisk och kirurgisk tandvård. Med hög service, centralt läge och proffsig personal skapa vi en oslagbar miljö för både patienter och medarbetare.
Vi ser fram emot din ansökan!
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstidens gång.
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: jobbtandcity@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan tandsköterska".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559073-2557), http://www.tandcity.se
Hamngatan 1
)
211 22 MALMÖ
Tandcity Jobbnummer
9463984