Taltjänsttolk som vill göra skillnad
2025-09-26
Vi söker dig som gillar ett omväxlande och utvecklande arbete i en flexibel miljö och tillsammans med erfarna och stödjande kollegor får du ta ansvar att påverka såväl din egen utveckling som tolktjänsten framåt.
Du kommer att utföra ett meningsfullt arbete som gör direkt skillnad.
Stämmer detta in på dig kanske det är just dig vi söker!
Vårt erbjudande
Tolkcentralen är en enhet inom Öron, näs- och halskliniken Region Östergötland och vårt uppdrag omfattar hela länet. Vi erbjuder tolkservice med hög tillgänglighet och bred kompetens till döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och till personer med funktionsnedsättning som rör röst-, tal- eller språksvårigheter samt psykosocialt stöd till barndomsdöva vuxna.
Tolkverksamheten erbjuder tolkservice dygnet runt, årets alla dagar och utifrån beställarens behov möjliggörs kommunikation mellan människor. Hos oss arbetar skriv- och TSS tolkar, teckenspråks-och dövblindtolkar, taltjänsttolkar, samordnare samt stödpedagog.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra taltjänsttolkning inom ramen för regionens ansvarsområde. Taltjänst erbjuder tolk till personer som har en funktionsnedsättning med påverkan på röst, tal, eller språkliga funktioner och som ger svårigheter med att göra sig förstådd eller att förstå andra. Taltjänsttolken kan exempelvis ge talstöd, läs- och skrivstöd samt stöd vid telefonsamtal. I tolkuppdraget kan det ingå för- och efterarbete samt resor inom länet.
Inkomna beställningar avser dagtid under vardagar och du kommer att utföra accepterat tolkuppdraget i huvudsak självständigt och ibland tillsammans med kollega. Vissa tolkningar utförs på distans.
Förutom tolkuppdragets utförande kommer du att kunna genomföra informationsinsatser som beskriver våra tjänster till externa parter.
Din introduktion anpassas utifrån dina kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter. Vi är måna om att skapa bra förutsättningar för att du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Under introduktionen kommer du att få en mentor.
Om dig
Du är utbildad arbetsterapeut, logoped eller har annan utbildning riktad till personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Alternativt är du student på logoped eller arbetsterapeut programmet.
Meriterande är tidigare erfarenheter och arbete med människor med kommunikativa funktionsnedsättningar. Arbetet kräver B-körkort samt goda kunskaper i svenska.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, såsom att du är trygg, stabil och har självinsikt. Du kan arbeta självständigt och är i hög utsträckning flexibel. Du styrs av etik och värderingar, är tydlig i tal och skrift samt har ett lugnt och tydligt bemötande.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
