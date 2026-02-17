Tältbyggare & Servicearbetare sökes
Skånes Tältservice AB / Grovarbetarjobb / Malmö Visa alla grovarbetarjobb i Malmö
2026-02-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skånes Tältservice AB i Malmö
Om jobbet
Vi söker en praktiskt lagd och arbetsvillig medarbetare som vill arbeta med tältmontage, staketbyggnation, enklare fastighetstjänster och transporter. Arbetet är fysiskt, varierande och till stor del utomhus.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av tält.
Kan även förekomma:
Byggnation av staket, avspärrningar och barriärer.
Enklare fastighetsservice
Transport av material och utrustning, lastning/lossning och säker surrning.
Lagerarbete och materialhantering.Kvalifikationer
Körkort B - dock ej krav (BE/C meriterande).
Vana av handverktyg och praktiskt arbete är ett plus.
God fysik och förmåga att arbeta säkert.
Serviceinriktad och ansvarstagande.Dina personliga egenskaper
Flexibel, lösningsorienterad och positiv.
Trivs både i team och med självständigt arbete.
Arbetstid och villkor
Projektbaserat - varierande arbetstider, ibland tidiga morgnar/sena kvällar.
Utomhusarbete i olika väder.
Resor inom regionen förekommer.
Vi erbjuder
Ett varierande jobb med stort ansvar, trevliga kollegor och möjligheten att utvecklas inom montage, logistik och fastighetstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@taltservice.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Tältbyggare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skånes Tältservice AB
(org.nr 559267-3965) Kontakt
Frida Andersen info@taltservice.com Jobbnummer
9747633