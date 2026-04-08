Talent Sourcer till Pokayoke i Norrköping
Vill du vara med och bygga framtidens bemanningsverksamhet inom logistik?
Pokayoke växer snabbt och vi söker nu en Talent Sourcer som vill ta en central roll i att identifiera, attrahera och matcha rätt kandidater till våra kunduppdrag. Hos oss får du arbeta affärsnära i ett högt tempo, med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas långsiktigt inom rekrytering och bemanning.
Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus. Vi arbetar nära våra kunder och kandidater och lägger stor vikt vid professionalism, tempo och långsiktiga relationer.
Om rollen
Som Talent Sourcer ansvarar du för att driva och stötta rekryteringsprocesser inom vår bemanningsverksamhet. Du arbetar nära Operations Manager och Operations Support och är en viktig del i att säkerställa att vi identifierar och engagerar rätt kandidater till våra uppdrag.
Rollen är operativ och kräver både struktur och driv. Du arbetar proaktivt med kandidatdialog, urval och koordinering, och bidrar till att säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad process från första kontakt till tillsättning.
Du utgår från vårt kontor i Norrköping och arbetar i nära samarbete med övriga delar av organisationen.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som Talent Sourcer kommer du bland annat att:
Skriva och publicera annonser
Söka, identifiera och kontakta kandidater via telefon, LinkedIn och andra kanaler
Genomföra första intervjuer och kandidatdialoger
Göra urval och presentera kandidater internt
Boka intervjuer och koordinera rekryteringsprocesser
Säkerställa struktur, dokumentation och uppföljning i våra processer
Bidra till en professionell och positiv kandidatupplevelse genom hela processen
Vem är du
Vi söker dig som är driven, kommunikativ och har ett genuint intresse för människor och rekrytering. Du trivs i ett högt tempo och har förmågan att arbeta strukturerat samtidigt som du bygger förtroende i dialog med kandidater.
Du är trygg i att ta kontakt, följa upp och driva processer framåt, och motiveras av att arbeta mot tydliga mål.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från rekrytering eller bemanning
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Hög arbetskapacitet och ett naturligt driv
Ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Erfarenhet från bemanning eller logistik är meriterande, men inte ett krav.
Varför Pokayoke
Hos Pokayoke blir du en del av ett bolag med höga ambitioner och stark tillväxt. Vi arbetar nära våra kunder och bygger verksamheter genom rätt människor, struktur och utveckling.
Du får en ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka både ditt eget arbete och vår fortsatta utveckling. Vi erbjuder en miljö där engagemang, kvalitet och laganda står i centrum, och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
Detta är en heltidstjänst med inledande provanställning, placerad i Norrköping.
Start enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
https://jobb.pokayoke.se
Sjötullsgatan 9
)
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Pokayoke
