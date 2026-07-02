Talent Sourcer på deltid till Bemannia
Bemannia AB (Publ.) / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Talent Sourcer på deltid till Bemannia – för dig som vill utvecklas inom search och rekrytering redan under studietiden
Är du nyfiken på rekrytering och tycker om att leta efter lösningar där andra ser utmaningar? Vill du ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studierna där du får utveckla din förmåga att hitta och attrahera rätt kompetens? Då kan rollen som Talent Sourcer hos Bemannia vara något för dig.
Som Talent Sourcer blir du en viktig del av vårt rekryteringsteam och arbetar nära våra rekryterare och konsultchefer. Ditt fokus blir att aktivt identifiera, söka upp och skapa kontakt med kandidater till våra uppdrag, ett arbete som kräver nyfikenhet, kreativitet och ett stort driv.
Bemannia är ett av Sveriges mest välrenommerade bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor, en stabil bransch där vi fortsätter ta marknadsandelar och växa. Nu söker vi en Talent Sourcer som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Vad du får hos oss 😎
Flexibelt extrajobb som går att kombinera med studier
Praktisk erfarenhet av search, rekrytering och kompetensförsörjning
Möjlighet att utveckla din förmåga att hitta och attrahera kandidater
Arbeta nära erfarna rekryterare och konsultchefer som coachar dig i vardagen
En spännande roll i ett bolag med högt tempo, stark tillväxt och stora ambitioner
Om rollen – det här blir dina nya arbetsuppgifter 💫
Searcha och identifiera kandidater via LinkedIn, databaser och andra digitala kanaler
Skapa kontakt med kandidater och väcka intresse för aktuella uppdrag
Bygga och utveckla kandidatnätverk inom olika kompetensområden
Matcha kandidater mot våra kunders behov tillsammans med rekryterare
Bidra till att utveckla vårt searcharbete och våra kandidatpipelines
Administrera och uppdatera kandidatprofiler i vårt rekryteringssystem
Är det här du? 🔎
Vi tror att du som söker:
Studerar en relevant högskole- eller universitetsutbildning och har minst ett år kvar av dina studier
Är nyfiken och gillar att leta efter lösningar där andra ser hinder
Trivs med att skapa nya kontakter och har lätt för att bygga relationer
Är strukturerad, uthållig och motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Har ett intresse för rekrytering, search och människor
Passar in i Bemannias kultur – varm, driven, hjälpsam och professionell
Varför Bemannia?
Hos oss får du inte bara ett extrajobb, du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor och bygga värdefull erfarenhet inför din framtida karriär. Rollen passar dig som är nyfiken på rekrytering och vill lära dig hur man hittar rätt kompetens på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.
Praktisk info
Start: September Omfattning: Deltid/vid behov, ca 2 dagar i veckan. Kontorstider 08:00-17:00. Plats: Stockholm Anställning: Behovsanställning
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 16:e augusti 2026
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Liza Råstedt, liza.rastedt@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0771-84 53 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011998-2083549". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9990324