Talent Acquisition-konsult med Tech erfarenhet
2026-02-03
Vi söker fler som brinner för rekrytering! Är du en engagerad TA-konsult som verkligen gillar kandidatkontakt och matchning mot såväl uppdrag som bolag så har vi riktigt spännande uppdrag att erbjuda i rollen som konsult hos oss på Edge of Talent. Vi söker dig som tidigare har arbetat inom Tech området och vill jobba hos våra kunder som konsult.
Om rollen Som TA-konsult hos oss på Edge of Talent kommer du att vara anställd av oss och arbeta i konsultuppdrag hos våra kunder. I rollen får du chansen att driva hela rekryteringsprocessen från start till slut. Du har en naturlig fallenhet för att kontakta kandidater på ett sätt som väcker deras intresse och bygger förtroende. Att ringa den där första kontakten, pitcha rollen, och sälja in möjligheten till rätt kandidat är en viktig del av ditt arbete såväl som att hålla alla rekryterings stakeholders uppdaterade under hela processen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering inom tech och har en stark förståelse för hela rekryteringsprocessen, från kravprofil till erbjudande om anställning.
Trivs med 360° rekrytering och är van att navigera smidigt mellan olika delar av processen med många parallella uppdrag igång.
Har erfarenhet av stakeholder.-management
Är skicklig på att använda olika ATS-system samt Linked IN Recruiter / Talent Solutions
Brinner för att sourca kandidater för tech-roller och är kreativ i din prospektering samt i ditt sätt att nå fram till rätt talang.
Tycker om det säljande momentet i rekryteringen - särskilt den personliga kontakten med kandidater och att pitcha in rollen på ett attraktivt sätt.
Vad vi erbjuder: Edge of Talent är ett specialistbolag inom kompetensförsörjning som inom IT och Teknik. Vi bygger vårt team av erfarna TA-konsulter som vill arbeta nära affären, göra verklig skillnad hos kund - och samtidigt ha frihet, förtroende och professionellt sammanhang.
Hos oss får du:
Kvalificerade uppdrag hos både scaleups, etablerade bolag och samhällsviktiga verksamheter - ofta i miljöer där TA är affärskritiskt, inte administrativt
Tydlig struktur och stöd, utan att begränsa ditt självledarskap - vi tror på ramverk som möjliggör leverans, inte detaljstyrning
Ett starkt varumärke och upparbetade kundrelationer, vilket ger dig tillgång till uppdrag du sällan når på egen hand
Flexibilitet i hur du arbetar - som konsult, interim eller i längre samarbeten, anpassat efter livssituation och ambition
Ett professionellt sammanhang med andra seniora TA-kollegor där erfarenhetsutbyte, kvalitet och transparens är centralt
Affärsmässiga villkor med tydlighet kring ersättning, ansvar och förväntningar - vi tror på långsiktiga relationer, inte kortsiktiga upplägg
Edge of Talent är för dig som är trygg i din TA-roll, trivs med search och leverans, förstår verksamhetens behov och vill vara en rådgivande partner - inte bara en resurs. Så ansöker du
