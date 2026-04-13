Talent Acquisition Specialist till Saab i Linköping!
2026-04-13
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan strategi, analys och operativ rekrytering och samtidigt bidra till något större?
Hos Saab får du en nyckelroll i att säkerställa vår långsiktiga kompetensförsörjning i en verksamhet där teknik, innovation och samhällsnytta möts. Som Talent Acquisition Specialist kombinerar du strategiskt tänkande med operativ rekrytering. Du arbetar proaktivt med annonsering och search, har helhetsansvar för rekryteringsprocessen och är en konsultativ partner till chefer och HR.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Startdatum är enligt överenskommelse och sträcker sig ett år med goda chanser till förläning.
Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
I den här rollen kombinerar du det strategiska perspektivet inom Talent Acquisition med det operativa hantverket i rekrytering. Det här är inte en roll där du enbart väntar på ansökningar, du arbetar även datadrivet, analytiskt och proaktivt för att säkerställa att vi attraherar och rekryterar rätt kompetens, idag och framåt.
Du har helhetsansvar för rekryteringsprocessen och fungerar som en strategisk och konsultativ partner till rekryterande chefer och HR. Du främst kommer arbeta med riktad annonsering men även proaktivt identifiera och engagera kandidater inom dina angivna målgrupper.
Rollen innebär även ett tydligt förbättrings- och utvecklingsfokus. Med stöd av data, insikter och analys bidrar du till att utveckla våra arbetssätt, processer och kandidatupplevelse. Du blir en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar över hela talent-livscykeln, från employer branding till avslutad rekrytering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys och kravprofil till anställning.
• Arbeta proaktivt och relationsbyggande inom relevanta målgrupper.
• Utforma och publicera målgruppsanpassade annonser samt arbeta med urval och intervjuer.
• Genomföra kompetensbaserade intervjuer, personbedömningar, referenstagning och vid behov säkerhetsprövningar.
• Vara ett strategiskt och coachande stöd till rekryterande chefer och HR.
• Arbeta analytiskt och datadrivet för att följa upp rekryteringsutfall, identifiera förbättringsområden och optimera processer.
• Bidra till och driva förbättringsarbete inom Talent Acquisition, exempelvis kring processer, verktyg eller arbetssätt.
• Bygga och underhålla nätverk samt stärka vår långsiktiga kompetensförsörjning.
Vem är du?
Vi ser gärna att du har:
• 3-9 års erfarenhet av rekrytering och/eller Talent Acquisition.
• Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat.
• Ett konsultativt och coachande förhållningssätt gentemot chefer.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom HR eller motsvarande.
• Meriterande: erfarenhet av arbetspsykologiska tester och/eller certifiering inom assessment.
Vi tror att du är nyfiken, prestigelös och driven, med en vilja att utveckla både dig själv och våra rekryteringsarbetssätt. Du kombinerar affärsförståelse med struktur och analys, och har modet att utmana, förbättra och ligga steget före i kompetensförsörjningsfrågor.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
Madelene Ekström madelene.ekstrom@poolia.se Jobbnummer 9850091
