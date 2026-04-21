Talent Acquisition Specialist Karlskoga/Karlstad
Vill du arbeta strategiskt och operativt med rekrytering i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi två Talent Acquisition Specialister till ett konsultuppdrag hos en kund inom försvarsindustrin, med placeringar i Karlstad och Karlskoga. Uppdraget sträcker sig över 12 månader.Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
I den här rollen kombinerar du det strategiska perspektivet inom Talent Acquisition med det operativa hantverket i rekrytering. Du arbetar inte enbart reaktivt, här förväntas du driva rekryteringsarbetet proaktivt, datadrivet och med fokus på kvalitet i varje steg.
Du får helhetsansvar för rekryteringsprocessen och fungerar som en nära, konsultativ partner till rekryterande chefer och HR. Rollen innebär även ett tydligt fokus på utveckling, där du med hjälp av data och insikter bidrar till att förbättra processer, arbetssätt och kandidatupplevelse.
Du blir en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar över hela kompetensförsörjningskedjan, från employer branding till tillsatt kandidat.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till anställning.
• Arbeta proaktivt med search och relationsbyggande inom relevanta målgrupper.
• Skapa och publicera målgruppsanpassade annonser.
• Genomföra kompetensbaserade intervjuer, tester, referenstagning och vid behov säkerhetsprövningar.
• Vara ett strategiskt och coachande stöd till chefer och HR.
• Arbeta datadrivet för att följa upp, analysera och utveckla rekryteringsarbetet.
• Bidra till förbättringsinitiativ inom Talent Acquisition.
• Bygga nätverk och arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser självständigt och som trivs i en roll där du kombinerar analys, affärsförståelse och relationsbyggande.
Vi ser gärna att du har:
• 3-5 års erfarenhet av rekrytering/Talent Acquisition.
• Erfarenhet av proaktiv search och svårrekryterade profiler.
• Ett datadrivet arbetssätt och god analytisk förmåga.
• Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och lösningsorienterat.
• Ett konsultativt och coachande förhållningssätt.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande är erfarenhet av arbetspsykologiska tester eller certifiering inom assessment.
Som person är du nyfiken, driven och prestigelös, med en vilja att utveckla både dig själv och arbetssättet runt dig. Du är trygg i dialogen med chefer och vågar utmana för att nå bästa möjliga resultat.
Om verksamheten
Observera att uppdraget omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser, vilket i vissa fall kan innebära krav på medborgarskap.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
702 11 ÖREBRO
Poolia Kontakt
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se Jobbnummer
9866031