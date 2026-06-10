Talent Acquisition Specialist
Sententia Rekrytering & Konsult AB / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-06-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
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, Mjölby
, Åtvidaberg
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eller i hela Sverige
Välkommen till Sententia Rekrytering & Konsult AB. Som leverantör av konsulter till såväl lokala entreprenörer som till några av Sveriges största arbetsgivare är det vårt uppdrag att anställa specialister i världsklass som uppfyller våra kunders förväntningar med bravur.
Ditt uppdrag blir att representera oss på plats hos kunden, där du får möjlighet att glänsa inom ditt specialistområde. Under uppdraget har du en trygg anställning hos oss samtidigt som du bygger på ditt eget varumärke för din fortsatt framtida karriär.
Nu söker vi dig som vill bidra i rollen som specialist och rådgivare inom rekrytering och kompetensförsörjning hos Saab för ett långtidsuppdrag.
Din roll I den här rollen kombinerar du det strategiska perspektivet inom Talent Acquisition med det operativa hantverket i rekrytering. Det här är inte en roll där du enbart väntar på ansökningar – du arbetar även datadrivet, analytiskt och proaktivt för att säkerställa att vi attraherar och rekryterar rätt kompetens, idag och framåt. Du har helhetsansvar för rekryteringsprocessen och fungerar som en strategisk och konsultativ partner till rekryterande chefer och HR. Beroende på roll och målgrupp kan du komma att arbeta både med riktad annonsering och aktiv search, där du identifierar och engagerar kandidater. Rollen innebär även ett tydligt förbättrings- och utvecklingsfokus. Med stöd av data, insikter och analys bidrar du till att utveckla våra arbetssätt, processer och kandidatupplevelse. Du blir en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar över hela talent-livscykeln, från employer branding och outreach till avslutad rekrytering. Dina huvudsakliga ansvarsområden - Ansvara för hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys och kravprofil till anställning - Arbeta proaktivt och potentiellt även med uppsökande rekrytering (search) och relationsbyggande inom relevanta målgrupper - Utforma och publicera målgruppsanpassade annonser samt arbeta med urval och intervjuer - Genomföra kompetensbaserade intervjuer, personbedömningar, referenstagning och vid behov säkerhetsprövningar - Vara ett strategiskt och coachande stöd till rekryterande chefer och HR - Arbeta analytiskt och datadrivet för att följa upp rekryteringsutfall, identifiera förbättringsområden och optimera processer - Bidra till och driva förbättringsarbete inom Talent Acquisition, exempelvis kring processer, verktyg eller arbetssätt - Bygga och underhålla nätverk samt stärka vår långsiktiga kompetensförsörjning Din profil Vi söker dig som har flera års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition. Du är trygg i hela rekryteringsprocessen och har erfarenhet av både uppsökande rekrytering och annonsering. Du har ett analytiskt mindset och är van vid att arbeta datadrivet – du använder insikter och statistik för att fatta bättre beslut, prioritera rätt och utveckla ditt arbetssätt. Samtidigt är du kommunikativ, relationsskapande och trivs i nära samarbete med chefer och andra stakeholders. Vi ser gärna att du har: - 3–9 års erfarenhet av rekrytering och/eller Talent Acquisition - Erfarenhet av proaktiv search och arbete med svårrekryterade profiler - Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet - Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat - Ett konsultativt och coachande förhållningssätt gentemot chefer - Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift - Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom HR eller motsvarande
Meriterande: erfarenhet av arbetspsykologiska tester och/eller certifiering inom assessment Vi tror att du är nyfiken, prestigelös och driven, med en vilja att utveckla både dig själv och våra rekryteringsarbetssätt. Du kombinerar affärsförståelse med struktur och analys, och har modet att utmana, förbättra och ligga steget före i kompetensförsörjningsfrågor. Respekt, professionalism och ett inkluderande förhållningssätt är en självklarhet för dig – du ser olikheter som en styrka och bidrar till ett öppet och utvecklande samarbetsklimat. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Publiceringsdatum2026-06-10Så ansöker du
Registrera din ansökan så snart som möjligt, senast 260715. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Linda Molin, tfn 0702-67 73 32, linda.molin@sententia.se
Varmt välkommen till oss!!
Om Sententia Rekrytering & Konsult
Sententia Rekrytering & Konsult erbjuder kvalitativ och personlig hjälp med rekrytering, Executive search, interims-lösningar, fördjupade personbedömningar och HR till privata företag och offentliga organisationer. Sententia Rekrytering har ett personligt engagemang, gedigna processer, lång erfarenhet och ett stort kontaktnät – detta skapar tillsammans en trygghet och styrka som leverantör, arbetsgivare och samarbetspartner.
Sententia Rekrytering & Konsult AB är auktoriserat rekryteringsföretag samt auktoriserat bemanningsföretag av Kompetensföretagen och branschorganisationen Almega. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7636728-2047019". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sententia Rekrytering & Konsult AB
(org.nr 556845-4374), https://www.sententiarekrytering.se
Drottninggatan 19 (visa karta
)
582 25 LINKOPING Arbetsplats
Sententia Rekrytering & Konsult Kontakt
Linda Molin linda.molin@sententia.se +46 702 677332 Jobbnummer
9958377