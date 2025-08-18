Talent Acquisition Coordinator | Södertälje | Jefferson Wells
Är du en strukturerad och serviceinriktad person med erfarenhet av HR-administration och rekryteringsprocesser? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Talent Acquisition Coordinator till vår kund i Södertälje. I rollen kommer du att arbeta nära rekryteringsspecialister och chefer för att säkerställa en smidig och professionell rekryteringsprocess. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Södertälje
Start: 1 september 2025
Uppdragslängd: Till och med årsskiftet 2025
Övrigt: Konsultuppdrag med möjlighet till visst distansarbete
Om rollen
Som Talent Acquisition Coordinator kommer du att spela en viktig roll i rekryteringsprocessen och stötta både Talent Acquisition Specialists och rekryterande chefer. Du ansvarar för att koordinera och administrera olika delar av processen, med särskilt fokus på de avslutande stegen - från validering till anställning. Detta innebär bland annat att säkerställa att överlämningen mellan rekryteringsspecialist och dig blir tydlig samt att hålla kontakt med chefer och kandidater för att processen ska löpa smidigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hantera konfidentiella personaluppgifter, anställningsavtal och annan känslig dokumentation enligt GDPR.
* Äga och driva validerings- och anställningsstegen i rekryteringsprocessen.
* Ansvara för kommunikation och överlämning mellan Talent Acquisition Specialist, kandidat och chef.
* Säkerställa hög kvalitet samtidigt som deadlines hålls.
* Bidra till ett nära samarbete inom teamet och balansera den dagliga arbetsbelastningen.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en miljö med många parallella processer. Du har ett genuint intresse för HR och rekrytering och vill bidra till en positiv kandidat- och chefupplevelse.
Vi ser att du har:
* Universitetsexamen inom HR eller motsvarande erfarenhet.
* Tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter inom rekrytering eller HR-processer.
* Vana att hantera personaldata, avtal och annan känslig dokumentation.
* Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Erfarenhet av HR-systemet SuccessFactors är meriterande.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Publiceringsdatum2025-08-18Så ansöker du
