Talangprogram inom system - och mjukvaruutveckling
Combitech Aktiebolag / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-04
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På Combitech erbjuds du unik kompetensutveckling! Är du nyutexaminerad eller i början av din karriär och vill fokusera på din kompetensutveckling i kombination med spännande uppdrag i teknikens framkant? Sök till Combitechs Talangprogram - en ambitiös utbildningssatsning som ger dig en helt unik start på din karriär!
Din roll som junior System-/ och mjukvaruutvecklare
I rollen som konsult på Combitech och deltagare varvar du spännande uppdrag/projekt inom högteknologisk produktutveckling med kurser i teknik, personlig utveckling och erfarenhetsutveckling enligt Combitechs helt unika, omtalade och erkända metodik. Vi erbjuder dig en skräddarsydd kompetensutveckling baserat på just dina ambitioner och mål.
I ditt uppdrag får du variation i din vardag med olika uppgifter primärt inom system- eller mjukvaruutveckling. Du kommer att arbeta i team och får möjlighet att lära dig mycket genom "learning by doing", genom att tillsammans med de andra i teamet lösa uppgifter.
Combitech ger dig tillgång till marknadens bästa kompetensutveckling i form av bland annat coaching, sparring, mentorskap och nätverk. Som nyutexaminerad får du en unik möjlighet till professionell utveckling samt mycket goda framtidsutsikter.
Vem är du?
Vi vänder oss till dig som nyligen tagit din examen alternativt dig som kommer att ta examen under 2026 som har läst högskole- eller civilingenjör inom elektroteknik, datateknik, teknisk fysik, eller motsvarande. Du har en passion för teknik med huvudfokus inom mjukvaruutveckling, reglerteknik, signalbehandling, modellering alternativt närbesläktade teknikområden.
Vi söker dig med stort engagemang som är intresserad och nyfiken inför nya utmaningar. Du ställer frågor, har god samarbetsförmåga och är hjälpsam med tydligt fokus på att det projekt du deltar i ska drivas framåt. Du ska ha genomfört din utbildning med goda studieresultat och ha en klar ambition att nu ta ett nästa steg.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Sanna Manhem sanna.manhem@combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Universitetsvägen 14 (visa karta
)
580 15 LINKÖPING Arbetsplats
Combitech AB Kontakt
Contact
Saab AB kajsa.back@combitech.se Jobbnummer
9947099