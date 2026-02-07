Takvårds och Fasadtvätts Säljare (deltid)
2026-02-07
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vi söker nu en driven och självgående säljare som vill arbeta deltid med försäljning av takvård och fasadtvätt. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar och som vill arbeta nära kund - främst ute på fältet.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med både varma inkommande leads och egen prospektering. Du träffar kunder på plats, analyserar behov, ger rådgivning och tar fram offerter på takvård och fasadtvätt.
Rollen är hybrid, men till största delen fältbaserad, med fokus på kundbesök.

Dina arbetsuppgifter
Försäljning av takvård och fasadtvätt
Kundbesök hos privatpersoner
Hantering av inkommande leads
Egen prospektering och uppföljning
Offertarbete och avslut
Dokumentation i CRM-system
Anställningsform & ersättning
Deltid
Provisionsbaserad ersättning
Alternativ möjlighet att arbeta som inhyrd konsult och själv fakturera bolaget för vunna affärer
Detta ger stor frihet och god förtjänst för rätt person.
Arbetsområde
Hela Skåne
Störst fokus på östra Skåne (Kristianstad med omnejd)
Vi erbjuder
En flexibel roll med stort eget ansvar
Kombination av varma leads och egen försäljning
Ett växande bolag med tydliga tjänster och efterfrågan
Möjlighet att påverka din egen inkomst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Info@skanetakvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Arbetsgivare Skåne Hus & Takvård AB
(org.nr 559266-9369)
Bals Väg 9 (visa karta
)
291 94 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729465