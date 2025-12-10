Taktisk Inköpare till Försvarsindustrin
2025-12-10
Vill du arbeta nära avancerad teknik och bidra till projekt som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och precision? Vi söker nu dig som vill utvecklas inom Taktiskt Inköp och vara med och driva affärsmässiga beslut i en miljö präglad av komplexa marina system och långsiktiga tekniska projekt. I rollen får du arbeta i gränslandet mellan teknik, affär och leverantörsmarknad - där dina insatser gör direkt skillnad för hur kritiska komponenter och system väljs, säkras och levereras. Skicka in din ansökan redan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
Som Taktisk Inköpare arbetar du med att omsätta övergripande inköpsstrategier till konkreta och värdeskapande beslut. Rollen innebär att du bidrar till säkerställandet av rätt leverantörer, affärsvillkor och leveransförmåga för tekniskt avancerade projekt kopplade till marina system.
Arbetet präglas av nära samarbete med teknik, produktion, projektledning och kvalitet, där du behöver förstå både marknadens förutsättningar och de tekniska kravbilderna. Fokus ligger på affärsmässighet, riskminimering och långsiktig leveranssäkerhet.
ARBETSUPPGIFTER:Bygga, utveckla och underhålla relationer med leverantörer av specialiserade komponenter och system
Säkerställa kostnadseffektiva inköp utan att kompromissa med kvalitet, säkerhet eller prestanda
Identifiera, analyser och hantera risker i leverantörskedjan
Driva förbättringar av inköps- och logistikprocesser
Arbeta med inköp av tekniskt avancerade komponenter, material, tjänster och produktionsutrustning
VI SÖKER DIG SOM:
Vi söker dig som antingen har en civilingenjörsexamen inom teknik, industriell ekonomi eller inköp och är redo att ta klivet in i rollen som Taktisk Inköpare, eller dig som har en YH- eller högskoleutbildning och som har arbetat några år med operativt inköp. Du har ett stort intresse för försvarsindustrin och trivs i tekniskt komplexa miljöer. För att lyckas i rollen behöver du ha obehindrade kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och du arbetar strukturerat, noggrant och affärsmässigt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: April/Maj 2026
Placering: Lund eller Karlskrona
Rekryteringsansvarig: Gabriella Bergström, gabriella@friday.se
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
