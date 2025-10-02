Taktisk inköpare till Finspång
2025-10-02
Som taktisk inköpare kommer du att ha huvudansvaret för att anskaffa gasturbindetaljer från externa leverantörer till våra interna kunder, främst inom vår egen verkstad, produktion och montage. Du kommer även att utveckla ditt ansvarsområde för att säkerställa en effektiv försörjningskedja. Rollen innebär att du kontinuerligt ifrågasätter och förbättrar ditt arbetsområde samt aktivt arbetar med problemlösning på både kort och lång sikt. Arbetet kan periodvis vara intensivt och kräver flexibilitet både vad gäller arbetsbelastning och engagemang, med särskild betoning på kommunikationsförmåga som är avgörande för leveransen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Skapa och driva en inköpsstrategi för commodities eller unika leverantörer i din leverantörsbas
• Samarbeta med globala inköpsteam för att bidra till och använda globala strategier där det passar
• Förhandla kontrakt och större PO's
• Hantera eskaleringar och olika uppkomna situationer i samarbete med våra taktiska/operativa inköpare
• Driva utvecklingsprojekt tvärfunktionellt för att effektivisera köpområdet och våra processer
Vem är du?
• Universitetsutbildning inom teknik eller ekonomi och/eller relevant arbetslivserfarenhet
• Analytiskt lagd och har inga problem med att hantera data i exempelvis excel.
• Strategiskt affärstänk och en förmåga att kunna se helheten.
• Du har lätt för att samarbeta över funktionsgränserna och inom inköpsfunktionerna.
• Ett resultatorienterat arbetssätt med hög servicenivå och ett stort driv.
• Goda språkkunskaper i engelska.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet från inköp eller kommersiellt arbete
• Tekniskt intresse är meriterande.
• Erfarenhet från inköp samt kunskaper i SAP.
Låter detta som en spännande utmaning för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
