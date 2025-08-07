Takstolsbyggare Till Snicken Visby
2025-08-07
Vi bygger Gotland - vill du vara med?
Snicken Visby växer och vi söker nu ansvarstagande och händig person till vår produktion - med fokus på tillverkning av takstolar och väggelement. Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Du kommer att arbeta i vår produktionsenhet med att bygga kundanpassade takstolar och prefabricerade väggelement. Arbetet kräver noggrannhet, hantverkskänsla och förmåga att följa ritningar. Det är en praktisk roll där du arbetar med trä, spikplåtar, maskiner och verktyg i en produktionsmiljö.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Byggnation av takstolar enligt ritning och instruktion.
Montering av väggelement med hög precision.
Dagligt arbete med sågning, mätning, sammanfogning och kvalitetskontroll.
Bidra till ordning och säkerhet i produktionen.
Kommunikation med kollegor för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde.
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och noggrann.
Är lösningsorienterad och vill lära sig.
Gärna har erfarenhet av snickeri, byggnation eller produktion.
Har god samarbetsförmåga och positiv attityd.
Klarar ett fysiskt arbete och trivs med att jobba med händerna.
Förstår vikten av att hålla tider och ta ansvar för sin del i helheten.
Detta får du hos oss
Hos oss får du vara en del av ett härligt team där vi tillsammans arbetar för att skapa en hållbar och trivsam arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal med schyssta villkor och ser till att du har verktygen du behöver för att lyckas.
Om Snicken
Snicken Visby är en del av det familjeägda Järn AB Södertorg. Vår ambition är att erbjuda ett komplett sortiment - från husgrunden till skorstenspipan - och välkomnar idéer som tar oss och våra kunder framåt. Vi bygger Gotland.
Praktiskt
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järnab Södertorg
(org.nr 556323-1850), http://www.jabs.se
Österbyväg 30 (visa karta
)
621 21 VISBY Arbetsplats
Snicken Visby Kontakt
Platschef
Linus Olofsson 0498-656521 Jobbnummer
9449048