Takmontör
Swedtak Skåne AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Helsingborg Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Helsingborg
2026-07-28
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Swedtak Skåne AB är ett expansivt företag som etablerade sig i Helsingborg hösten 2015. Vi är den lokala entreprenören som arbetar tätt ihop med våra kunder i Nordvästra Skåne.
Vi arbetar idag i hela Nordväst Skåne och Södra Halland och vi har sedan start renoverat över 1500 villatak i området samt ett antal större bostadsrättsföreningar.
På Berga I Helsingborg finns vårt kontor och lager i moderna fräscha lokaler, här finns även vår kundservice och administration.
Vi är ett ungt, modernt och nytänkande företag i många led och vi ställer höga krav på våra medarbetare.
Vi kommer att under tidig höst förstärka organisationen med ytterligare en takmontör med utgångspunkt i Nord Västra Skåne då vår orderstock är mer än välfylld.
Nu söker vi 1 montör till vårt team i Nordvästra Skåne. Vi är säkra på att du är en teamspelare som tar ansvar i varje moment i din yrkesroll.
Du är organisatorisk och kan planera hela takrenoveringen steg för steg.
Givetvis är du en person som trivs med arbete utomhus i alla väder, året runt och vi tror också att du är i fysiskt god form.
Vi kräver att du är hantverksmässig och yrkesskicklig i ditt utövande och att du har höga krav på dig själv. Du tillsammans med din teamkollega driver projektet ihop med arbetsledare och projektsäljare. Vi söker takläggare med hög kompetens och erfarenhet av framförallt pannor av tegel och betong, men vi arbetar även med plåt och till viss del ytpapp.
Vi arbetar uteslutande mot villamarknaden och bostadsrättsföreningar, där vi renoverar alla sorters tak.
Du måste kunna leda en takrenovering från start till mål och vi har höga krav på slutresultatet.
Då vi arbetar mot privatpersoner, villaägare, krävs att du har social kompetens och att du kan kommunicera dagligen med fastighetsägaren på Svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: mathias.rimsby@swedtak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedtak Skåne AB
(org.nr 559028-3759), http://www.swedtak.se
Florettgatan 16 (visa karta
)
254 67 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mathias Rimsby mathias.rimsby@swedtak.se 020270400, 0705714194 Jobbnummer
10013685