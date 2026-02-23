Takmålare / Taktvättare / Takentreprenör
2026-02-23
Är du en erfaren hantverkare som brinner för att leverera kvalitet på höga höjder? Takexpertisen söker nu fler duktiga medarbetare för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster i Västsverige. OmTakexpertisen Takexpertisen är ett specialiserat dotterbolag inom NOVA Group- Sveriges mest kompletta koncern inom energi, bygg och professionella tjänster. Vi arbetar med allt inom tak: från takmålning och taktvätt till renovering och kompletta takbyten. Vårt rykte bygger på kvalitet, pålitlighet och nöjda kunder. Gratis takinspektion och rådgivning för våra kunder Prisgaranti- vi matchar alla seriösa offerter Traditionellt hantverk i världsklass 10årsgaranti på alla våra arbeten Stark tillväxt och stabil arbetsgivare inom NOVA Group Vi söker dig som *Har erfarenhet av takarbete: Du har tidigare arbetat med takmålning, taktvätt, takrenovering eller takläggning. Du vet vad som krävs för ett professionellt resultat. *Är en lagspelare: Du trivs med att arbeta i team, dela med dig av dina kunskaper och stötta dina kollegor. *Har kundfokus: Du förstår att varje tak är en investering för våra kunder och ser till att slutresultatet håller högsta standard. *Värderar säkerhet: Du arbetar alltid säkert, följer våra rutiner och ser till att både du och dina kollegor kommer hem hela varje dag. *Har egen bil och körkort: Du har tillgång till egen bil och giltigt B-körkort för att ta dig till våra arbetsplatser i regionen. Vi erbjuder *Konkurrenskraftig lön: Vi värdesätter din kompetens och erfarenhet med marknadsmässig och rättvis ersättning. *Fast anställning: Trygghet med fast anställning hos en stabil och växande arbetsgivare. *Bra arbetsmiljö: Modern utrustning, säkerhetsfokus och ett stöttande team. *Karriärmöjligheter: Möjligheter till utveckling, certifieringar och avancemang inom NOVA Group. *Flexibilitet: Förståelse för balans mellan arbete och fritid. *Säsongsbaserat arbete: Högsäsong under vår och sommar, med möjlighet till arbete året runt beroende på uppdrag. Dina arbetsuppgifter Takmålning och behandling av tak Högtryckstvätt av tak och fasad Takrenovering och reparationer Byteavtakbeklädnad Kundkontakt och rådgivning Dokumentation och kvalitetskontroll Kvalifikationer *Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhet av takarbete (takmålning, taktvätt, takläggning eller liknande) *Körkort: Giltigt B-körkort (obligatoriskt) *Egen bil: Tillgång till egen bil för arbete i regionen (obligatoriskt) *Språk: Svenska el Engelska i tal *Meriterande: Bygg- och anläggningskort, fallskyddsutbildning, skyliftkort Så ansöker du
