Takläggare-Berzelii hantverk &tak
2025-12-30
Arbetsplats - Malmö- arbete förekommer i södra sverge
Om oss :
Berzelii Hantverk &Tak är ett växande bygg och takföretag.
Vi utför takrenoveringar, takläggning, fasadrenoveringar, renoveringsobjekt och mindre byggarbeten. Vi har flera kommande projekt och behöver nu utöka vårt team med en takläggare.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
• Rivning av tak,pannor, läkt och plåtdetaljer
• Montering av ströläkt, bärläkt och underlagspapp
• Läggning av montage och betongpannor
• Plåtarbeten , hängrännor, stuprör, genomföringar, skorsten
• Arbetet sker i team med andra takläggareKvalifikationer
• Förmåga att arbeta fysiskt och på höjd
Meriterande
• Erfarenhet av takarbete
Anställningsform
Tillsvidare 100% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Via mail
E-post: Jonas.lindblad@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berzelii Vård och Omsorg AB
(org.nr 556563-5652)
Brinkgatan 14 (visa karta
)
261 60 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Berselii Vård Och Omsorg AB Jobbnummer
9666578