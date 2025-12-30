Takläggare-Berzelii hantverk &tak

Berzelii Vård och Omsorg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Landskrona
2025-12-30


Arbetsplats - Malmö- arbete förekommer i södra sverge
Om oss :
Berzelii Hantverk &Tak är ett växande bygg och takföretag.
Vi utför takrenoveringar, takläggning, fasadrenoveringar, renoveringsobjekt och mindre byggarbeten. Vi har flera kommande projekt och behöver nu utöka vårt team med en takläggare.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Dina arbetsuppgifter
• Rivning av tak,pannor, läkt och plåtdetaljer
• Montering av ströläkt, bärläkt och underlagspapp
• Läggning av montage och betongpannor
• Plåtarbeten , hängrännor, stuprör, genomföringar, skorsten
• Arbetet sker i team med andra takläggare

Kvalifikationer
• Förmåga att arbeta fysiskt och på höjd
Meriterande
• Erfarenhet av takarbete
Anställningsform
Tillsvidare 100%

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Via mail
E-post: Jonas.lindblad@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Berzelii Vård och Omsorg AB (org.nr 556563-5652)
Brinkgatan 14 (visa karta)
261 60  LANDSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Berselii Vård Och Omsorg AB

Jobbnummer
9666578

