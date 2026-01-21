Takläggare/tätskiktsmontör
2026-01-21
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
STORSJÖ TAK SÖKER EN TAKLÄGGARE
Är du en skicklig takläggare med bred erfarenhet och rätt bakgrund? Vi söker nu en självgående medarbetare som vill bli en del av vårt team och bidra till hög kvalitet i våra projekt.
Vi arbetar med moderna lösningar inom taktäckning, specialanpassade konstruktioner och plåtarbeten. Som takläggare hos oss får du arbeta både självständigt och i lag, där din kompetens och noggrannhet blir en viktig del av helheten.
Vi söker dig som:
• Har dokumenterad erfarenhet av takläggaryrket
• Innehar alla nödvändiga certifieringar och utbildningar
• Är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
• Trivs med att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med god gemenskap, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Här värdesätter vi yrkesskicklighet, engagemang och viljan att leverera hållbara resultat.
Känner du att detta stämmer in på dig?
Skicka gärna in din ansökan
redan idag och bli en del av vårt team.
Välkommen med din ansökan!
Storsjö Tak ABinfo@storsjotak.se
0730824090
Störvägen 3
831 77 Östersund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: info@storsjotak.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storsjö Tak AB
(org.nr 559145-9812) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
