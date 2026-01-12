Takläggare / Tätskiktsmontör
2026-01-12
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
, Stockholm
, Tyresö
, Göteborg
Takmontör till LW Sverige AB - Vill du vara en del av vårt växande team?
Är du redo för nya utmaningar inom tätskiktsarbete? Vi söker flera tätskiktsmontörer som vill vara med och arbeta med varierande arbetsuppgifter som att bränna ytor, montera taksäkerhet, isolera och arbeta med material som PVC och EPDM.
Vad vi söker:
Har erfarenhet av tätskiktsarbete - eller är nyfiken på att lära dig
Du är produktionsorienterad, lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten.
Du är självgående, noggrann och gillar att arbeta i team.
Du har god samarbetsförmåga och trivs i en arbetsmiljö med högt tempo.
Inte rädd för att jobba på hög höjd.
Vad erbjuder vi?
Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
Arbetstidsförkortning - 5 extra lediga dagar/år utöver den lagstadgade semestern
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra
Placering och arbetsort:
Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, och det är härifrån vi utgår. Vi har projekt på flera platser i Sverige, och i ansökan kan du ange om du föredrar att arbeta i Stockholm eller på annan ort.
Observera: Byggbranschen är rörlig, och vi kan därför inte garantera en fast tjänst på en specifik ort - inte ens i Stockholm. Om du söker jobb i Göteborg eller annan stad utanför Stockholm kan det handla om tillfälliga traktamenteprojekt, men det är inte säkert att sådana finns tillgängliga vid varje tillfälle.
Vi ser det som positivt om du är öppen för att arbeta på olika platser, även om vi självklart lyssnar på dina önskemål.Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
LW Sverige AB är en ledande aktör inom klimatskal - vi bygger och underhåller tak och fasader i hela Sverige. Vi är cirka 180 medarbetare och växer stadigt. Hos oss får du vara med och skapa något beständigt - både i våra projekt och i din egen yrkesutveckling.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och ser gärna kvinnliga sökande - vi tror på styrkan i blandade team!
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans bygger vi framtidens tak - på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7037201-1784534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://jobb.lwab.se
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
LW Sverige AB Jobbnummer
9679427