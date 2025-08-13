Takläggare Stockholm (2st jobb)
Bitab Belsings Isolering & Takläggning AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Strängnäs Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Strängnäs
2025-08-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bitab Belsings Isolering & Takläggning AB i Strängnäs
, Eskilstuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker takläggare!
I takt med att vi expanderar söker vi fler erfarna takläggare till våra projekt. Vi söker dig som arbetar med takpannor, tätskiktsmontörer, plåtslagare.
Arbetsuppgifterna innehåller all slags takläggning, tätskikt, betong- och tegeltak. Plåtarbeten kan förekomma.
Våra uppdragsgivare är alltifrån privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner till stora som små fastighetsägare.
Kvalité, service och social kompetens väger tungt hos oss och är viktigt då vi ofta möter våra kunder och leverantörer på plats. Vi söker dig som arbetar effektivt och levererar professionella resultat, givetvis är du en problemlösande lagspelare.
Vi ser även att du kan ta egna initiativ, bidra med din sakkompetens samt arbeta självständigt när det behövs.
Flexibla arbetsuppgifter kan förekomma.
Eftersom du är en erfaren takläggare beskriver dina referenser dig som lyhörd, självgående och ansvarsfull. Yrkesbevis alternativt minst 3 års dokumenterad erfarenhet ser vi gärna att du har. Hos oss är B körkort ett minimikrav.
Är ni ett par som redan arbetar ihop så ser inte vi det som ett hinder att ni kan fortsätta arbeta ihop.
BITAB erbjuder en trygg och stabil anställning med bra villkor och kollektivavtal. Omfattningen är heltid med 6 månaders provanställning.
Arbetsområdet är i Stockholm med omnejd.
Vilka är då vi?
BITAB koncernen är ett familjeföretag vilket bildades 1977, i över 40 år har vi samlat på oss erfarenheter och kunskap av att lägga om tak, byggnadsarbeten och mycket annat. För oss är erfarenhet, kvalité och service väldigt viktigt. Vi är ett företag med strax över 45 anställda som växer stadigt, en slimmad organisation med högt till tak.
Under de senare åren har vi utökat ytterligare inom byggservice och elinstallationer. Idag kan vi med stolthet erbjuda våra kunder en trygg totalentreprenad med bra villkor.
Vårt huvudkontor ligger på Dalsäng 2 i Strängnäs, vi har även kontor i Stockholm. och Eskilstuna.
Skicka din ansökan till jobb@bitab.se
samt märk ansökan med: Takläggare Stockholm
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@bitab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takläggare Strängnäs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bitab Belsings Isolering & Takläggning AB
(org.nr 556265-5711)
Dalsäng 2 (visa karta
)
645 92 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Bitab Belsings Isolering & Jobbnummer
9456932