Takläggare sökes
Logistik & Distribution i Norden AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Ånge Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Ånge
2026-06-22
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eller i hela Sverige
Vi söker duktig och motiverad takläggare
I denna roll söker vi främst dig som tidigare arbetat med takomläggning.
Arbetsuppgifterna är bland annat:
– Förberedelse av underlaget
– Installation av nytt takmaterial
– Inspektion och kvalitetskontroll
Vi söker dig som har tidigare erfarenheter inom yrket. Du har stor kunskap om takmaterial, byggteknik och dess säkerhetsföreskrifter. Utöver detta ser att du är en lagspelare och drivs av noggrannhet.
Fördel om du har:
– B-körkort
– Några års erfarenheter av yrket
Talar svenska eller engelska
Välkommen med din ansökan!
För mer information om företaget se www.uthyres.eu
Vi äger 20 fastigheter och mer än 40 byggnader i storlekar från 100 till 3600kvm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TAK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9971826