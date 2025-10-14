Takläggare sökes
2025-10-14
Vi söker erfarna takmontörer till vår kund i Göteborg!
Vi söker dig som är takmontör med dokumenterad erfarenhet, som är noggrann, ansvarsfull och engagerad. Har du god serviceanda och kundfokus är du den vi söker. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Vi tror att Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har "heta arbeten" utbildning samt utbildning i fallskydd och säkra lyft. B-körkort är ett krav och yrkesbevis är meriterande.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett lag och det kan vara ett plus om du har erfarenhet av det. Du har erfarenhet av att arbeta på höga höjder och med användning av fallskydd. Arbetet sker på olika typer av tak. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter kring takläggning med tätskikt inom nyproduktion och renovering. De material vi arbetar med är papp och duk.
Som person är du glad, ansvarstagande, har hög arbetsmoral samt vill utvecklas. Du gillar att ta i och backar inte för tunga lyft. Du har en stark vilja att kunna få jobbet gjort snabbt, noggrant och professionellt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
