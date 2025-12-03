Takläggare /Snickare
2025-12-03
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
GGVV Byggmaterial & Byggtjänster AB söker takläggare!
Vill du arbeta i ett seriöst företag som värdesätter kvalitet, ordning och bra arbetsmiljö?
Vi på GGVV Byggmaterial & Byggtjänster AB söker nu erfarna takläggare som vill bli en del av vårt växande team i Jönköpings Län
Om tjänsten
Som takläggare hos oss arbetar du med takbyten, renoveringar och tillhörande plåtarbeten.
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och har fokus på att leverera riktigt bra resultat - varje gång.
Dina arbetsuppgifter
Takläggning på villor och mindre fastigheter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av takläggning eller byggbranschen
Är noggrann, ansvarsfull och gillar att jobba utomhus
Trivs med teamwork men kan också arbeta självständigt
Har B-körkort
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder
Fast anställning
Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet
Möjlighet till tjänstebil för rätt person
God arbetsmiljö och ordning på arbetsplatserna
Arbete året runt - inte bara säsongsjobb
Ett stabilt företag med bra rykte och nöjda kunder
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
E-post: Info@ggvvbyggmaterial.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ggvv Byggmaterial & Byggtjänster AB
(org.nr 559363-5690) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9627926