Takläggare /Snickare

Ggvv Byggmaterial & Byggtjänster AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Vaggeryd
2025-12-03


GGVV Byggmaterial & Byggtjänster AB söker takläggare!

Vill du arbeta i ett seriöst företag som värdesätter kvalitet, ordning och bra arbetsmiljö?

Vi på GGVV Byggmaterial & Byggtjänster AB söker nu erfarna takläggare som vill bli en del av vårt växande team i Jönköpings Län

Om tjänsten

Som takläggare hos oss arbetar du med takbyten, renoveringar och tillhörande plåtarbeten.

Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och har fokus på att leverera riktigt bra resultat - varje gång.

Dina arbetsuppgifter

Takläggning på villor och mindre fastigheter

Vi söker dig som

Har erfarenhet av takläggning eller byggbranschen

Är noggrann, ansvarsfull och gillar att jobba utomhus

Trivs med teamwork men kan också arbeta självständigt

Har B-körkort

Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder

Fast anställning

Konkurrenskraftig lön efter erfarenhet

Möjlighet till tjänstebil för rätt person

God arbetsmiljö och ordning på arbetsplatserna

Arbete året runt - inte bara säsongsjobb
Ett stabilt företag med bra rykte och nöjda kunder
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02
E-post: Info@ggvvbyggmaterial.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ggvv Byggmaterial & Byggtjänster AB (org.nr 559363-5690)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9627926

