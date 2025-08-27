Takläggare
Wicote Entreprenad AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Göteborg Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wicote Entreprenad AB i Göteborg
Vill du bli en av oss?
Wicote söker erfarna takmontörer
Vi söker dig som är takmontör med dokumenterad erfarenhet, som är noggrann, ansvarsfull och engagerad. Har du har god serviceanda och kundfokus är du den vi söker.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Vi tror att Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du har "heta arbeten" utbildning samt utbildning i fallskydd och säkra lyft. B-körkort är ett krav och yrkesbevis är meriterande.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i ett lag och det kan vara ett plus om du har erfarenhet av det.
Du har erfarenhet av att arbeta på höga höjder och med användning av fallskydd. Arbetet sker på olika typer av tak. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter kring takläggning med tätskikt inom nyproduktion och renovering. De material vi arbetar med är papp och duk.
Som person är du glad, ansvarstagande, har hög arbetsmoral samt vill utvecklas. Du gillar att ta i och backar inte för tunga lyft. Du har en stark vilja att kunna få jobbet gjort snabbt, noggrant och professionellt. Är du den vi söker? Tveka inte att höra v dig!
Wicote Entreprenad är ett expansivt företag som ingår i Teqt Group. Vi erbjuder en social arbetsplats med ett utvecklande arbete och goda villkor.
Har Du frågor om tjänsten, är Du varmt välkommen att kontakta Anna Barck, 070-256 14 66
Ansökan med CV och personligt brev skickas med e-post till anna.barck@wicote.se
Besök gärna vår hemsida: www.wicote.se
Vi tillämpar provanställning.
Tillträde efter överenskommelse. Villkor enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: anna.barck@wicote.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wicote Entreprenad AB
(org.nr 556653-6610), http://www.wicote.se
Kärrlyckegatan 27 B (visa karta
)
418 78 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anna Barck anna.barck@wicote.se 0702561466 Jobbnummer
9479153