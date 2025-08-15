Takläggare

Svenska Byggruppen AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Uddevalla
2025-08-15


Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenska Byggruppen AB i Uddevalla, Färgelanda, Göteborg eller i hela Sverige

Svenska Byggruppen är ett växande takföretag som har hjälpt villaägare i Västsverige och södra Sverige med över 1 000 utförda takbyten. Vi erbjuder våra kunder upp till 30 års garanti och brinner för att leverera hantverk av högsta kvalitet.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Dina arbetsuppgifter
Ny- och omläggning av tegel-, betong- och plåttak på småhus och kommersiella fastigheter.
Förberedande rivning, läktning, underlagspapp, taksäkerhet och beslag.
Installation av takfönster samt förberedelser för solcellsmontage.
Daglig egenkontroll
Kundkontakt på plats tillsammans med projektledare

Kvalifikationer
Du bör ha B-körkort och du bör ha erfarenhet från takläggning samt goda kunskaper i svenska eller engelska.
Det är ett plus med:
Heta Arbeten-certifikat
Yrkesbevis eller motsvarande dokumenterad kompetens.
Utbildning inom fallskydd.
Erfarenhet av plåt- eller solcellsarbeten

Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, säkerhetsmedveten och gillar att samarbeta. Att lämna ett resultat du kan vara stolt över driver dig - vi "får en kick av att göra ett bra jobb för andra"!
Vi erbjuder
Heltidsanställning, tillsvidare (6 mån provanställning)
Lön enligt avtal
Servicebil, verktyg och komplett skyddsutrustning
Löpande utbildningar och karriär­vägar mot ledande montör/arbetsledare
Ett familjärt team med tydligt kundfokus

Anställningsvillkor
Arbetstid: Dagtid, heltid
Placering: Uddevalla med resor inom Västra Götaland
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka CV eller LinkedIn-profil senast 14é September 2025. Märk ansökan "Takläggare Uddevalla".
E-postadress: jobba@svenskabyggruppen.se
Telefon: 011-33 33 300 (frågor besvaras av Cristofer Stjernqvist) Svenska Byggruppen AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jobba@svenskabyggruppen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Byggruppen AB (org.nr 559088-9209)
Kopperöd 231 (visa karta)
451 93  UDDEVALLA

Kontakt
Cristofer Stjernqvist
cristofer@svenskabyggruppen.se
0113333300

Jobbnummer
9460304

Prenumerera på jobb från Svenska Byggruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenska Byggruppen AB: