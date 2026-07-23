Takarbetare
Ayva Invest AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Stockholm Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Stockholm
2026-07-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ayva Invest AB i Stockholm
, Huddinge
, Håbo
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Ayva söker nu takarbetare till våra pågående och kommande takentreprenader.
Tjänsten riktar sig till dig som har erfarenhet av takarbeten med inriktning tätskikt och tegel, som vill arbeta i projekt där kvalitet, struktur och produktionssäkerhet är centrala delar i genomförandet.
Du kommer att arbeta med tätskikt & tegel system på tak i entreprenadform, där arbetet omfattar hela kedjan, från rivning och underarbete till färdigt montage och avslut.
Om Ayva
Ayva är ett bemanningsföretag inom bygg- och installationsbranschen samt lager och logistik. Vi arbetar nära några av Sveriges ledande entreprenörer och fastighetsaktörer och bemannar projekt med rätt kompetens.
Vårt fokus är att matcha yrkesskickliga montörer med seriösa arbetsplatser där det finns struktur, arbetsledning och långsiktighet i projekten.
Om uppdragen
Uppdragen är främst inom Stockholmsregionen
Arbete sker i etablerade entreprenader med tydlig arbetsledning
Långsiktiga projekt – inte korta inhopp
Möjlighet till fortsatt uppdrag hos samma kundDina arbetsuppgifter
Som tätskiktsmontör kommer du att arbeta med:
Rivning av befintliga tätskikt
Uppbyggnad av underlag och isolering
Montering och svetsning av tätskikt (takpapp/PVC)
Detaljarbeten vid genomföringar, brunnar och avslut
Egenkontroller och kvalitetssäkring enligt projektkravKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst 1–2 års erfarenhet av tätskiktsarbeten
Har god förståelse för tätskiktssystem och takuppbyggnad samt lösningsorienterad
Är noggrann och ansvarstagande i ditt arbete
Trivs i produktion och kan arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
Heta Arbeten
Fallskyddsutbildning
Svenska eller engelska i tal
Meriterande:
B-körkort
Erfarenhet från större entreprenader
Certifikat inom resitrixSå ansöker du
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Via mail
E-post: jobb@ayvaconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takarbetare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayva Invest AB
(org.nr 559158-3470)
105 69 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms län Jobbnummer
10010244