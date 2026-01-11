Tak plåtslagare erfaren Stockholm
2026-01-11
Tak Plåtslagare och tak montörer
Är du en driven social och stolt allroundkunnig plåt och tak arbetare som vill fortsätta att utvecklas inom bygg tak branschen, då vill vi gärna ha din ansökan redan idag!
Vi söker nu dig, en erfaren och dokumenterat duktig plåtslagare och takläggare inom Bygg för fast anställning till en av våra mest populära bolag inom tak branschen.
Är du en allround plåt och tak arbetare inom bygg, som känner att du har stött på det mesta inom branschen? vill fortsätta att utvecklas och är van att kunna lösa problem själv och med dina professionella medarbetare.
Du en person med erfarenhet, som ser möjligheter och är inriktad på att finna de rätta lösningarna i projekten. Samt att du får dina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. Framförallt är det viktigt att du som yrkes proffs är engagerad ansvarstagande och har förmågan se och ta tillvara på den yrkeserfarenhet som finns hos dina medarbetare och din organisation, för att nå gemensamma mål med bästa resultat.
Vidare som person har du god samarbetsförmåga, är social och positivt inställd som våra övriga medarbetare och kunder och du är strukturerad och klarar av att arbeta i ett högt tempo.
Du upprätthåller och behåller god kommunikation med såväl till kunden, medarbetare och till din arbetsledare. Du är van att ta stort ansvar för ditt arbete i projekten med krav på hög kvalitet och vi ser god service och god laganda som en självklarhet.
LEKAB uppmuntrar eget initiativ och drivkraft. Hos företaget du rekryteras till står engagemang, stolthet och arbetsglädje i fokus. Det är viktigt att du är en engagerad plåt och tak specialist har förmåga att lösa dina arbetsuppgifter med medarbetare och mot gemensamma mål.
Du är önskvärt skolad, kursad eller motsvarande och har flera års dokumenterad yrkeserfarenhet inom bygg-plåt och tak. Tjänsten kräver att du är professionellt inriktad, är en positiv medarbetare och är kvalitetsmedveten. Du behärskar obehindrat svenska i tal och skrift, B-körkort är ett krav.
Du kommer rekryteras till ett etablerat och välrenommerad plåt och tak företag som som är tillhör ett av Sveriges mest kvalitets säkra idag. Under åren har företaget ställts inför åtskilliga byggnadstekniska konstruktioner och problemlösningar, som skapat många fina hantverk från början.
LEKAB fortsätter sin framgångs saga oavsett lågkonjunkturer och du rekryteras till ett modernt nytänkande företag som arbetar heltäckande inom tak branschen från tak till fasad projekt, rot och nyproduktion med över 30 års erfarenhet i organisationen av tak.
Detta är en direktrekrytering till LEKAB via Rekrytering Stockholm Byrå AB. Din ansökan skickas och tas emot av byggrekryteringsspecialister på Rekrytering Stockholm och Bemanning Sverige. Lön och förmåner diskuteras under rekryteringsprocessen tillsammans med Byggrekryteringsspecialist och beställare på LEKAB.Vi eftersöker dig, och ser varmt fram emot din ansökan idag!
Öppen för alla
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7003623-1781712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060), https://jobb.bemanningsverige.se
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298
9677332