Tak och tätskikts arbetare
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
Tätskiktsmontör till LEKAB - Vill du vara en del av vår framgång?
Är du redo för nya utmaningar inom tätskiktsarbete? Vi söker flera tätskiktsmontörer som vill rekryteras till LEKAB och vara med och arbeta med varierande arbetsuppgifter som att bränna ytor, montera taksäkerhet, isolera och arbeta med material som PVC och EPDM.
Vad vi söker:
Har dokumenterat god erfarenhet av tätskiktsarbete
Du är produktionsorienterad, lösningsfokuserad och kvalitetsmedveten.
Du är självgående, noggrann och gillar att arbeta i team.
Du har god samarbetsförmåga och trivs i en arbetsmiljö med högt tempo.
Inte rädd för att jobba på hög höjd.
Vad erbjuder vi?
Kollektivavtal enligt Plåt- och Ventilationsavtalet
Tjänstepension via Fora
Friskvårdsbidrag
Arbetstidsförkortning - 5 extra lediga dagar/år utöver den lagstadgade semestern
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra
LEKAB är en ledande aktör inom klimatskal - vi bygger och underhåller tak och fasader i hela Storstockholm. Vi bygger nu stommen i företaget med proffsmedarbetare och växer stadigt. Hos oss får du vara med och skapa något beständigt - både i våra projekt och i din egen yrkesutveckling.
Vi värdesätter mångfald och jämställdhet och ser gärna kvinnliga sökande - vi tror på styrkan i blandade team!
Tillsammans bygger vi framtidens tak - på riktigt.
Välkommen med din ansökan till Bemanning Sverige Byrå//Bygg Infra!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559101-0060)
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298
9676146