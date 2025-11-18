Tågvärdar till SJ Norrlandståg
2025-11-18
Trivs du med att vara på resande fot och är nyfiken på järnvägsbranschen? Är du flexibel som person och gillar mötet med nya människor samtidigt som du levererar högklassig service? Då är rollen som tågvärd perfekt för dig! Just nu söker SJ Norrlandståg efter dig som vill skapa en trygg och minnesvärd resa för deras resenärer. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som tågvärd är du ansiktet utåt ombord på SJ Norrlandstågs nattåg. Du ger service av högsta klass, hjälper resenärer med information och ser till att säkerheten alltid prioriteras. Utöver detta är det en praktiskt roll där du inte får vara rädd att hugga tag där det behövs. I denna roll blir du en del av ett sammansvetsat team med utmanande och roliga arbetsuppgifter som skapar värde för deras resenärer och samhället i stort. Du erbjuds en dynamisk arbetsplats med en fantastisk framtid där stora möjligheter till personlig utveckling finns. SJ Norrlandståg söker flera engagerade tågvärdar till deras nattåg som vill spela en nyckelroll i att skapa en trevlig och säker resa för deras resenärer.
Du erbjuds:
• En betald heltidsutbildning på ca 10 veckor med fokus på teoretisk och praktisk lärande inom säkerhet, service, järnvägsgeografi samt kunskap om de fordon du kommer tjänstgöra på.
• Stark gemenskap och härlig stämning bland kollegor.
• Goda utvecklingsmöjligheter såväl inom rollen som internt inom SJ.
Dina arbetsuppgifter
Som tågvärd kommer du vara en del av en flexibel vardag med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att få möjlighet att ta stort säkerhetsansvar samtidigt som du levererar service i världsklass under resans gång.
På nattågen kommer du att agera självständigt samtidigt som du har stöttning av din kollega. Vi söker därför dig som trivs lika mycket med självständigt arbete som med samarbete i team.
Arbetet ger dig mycket frihet under ansvar där du bland annat kommer att arbeta med:
• Säkerställande av komforten på tågen
• Ge service till resenärer både inför och under resan
• Utföra säkerhetskontroller inför avgång
• Ansvara för servering i bistron
• Biljettvisitering vid tågets avfärd och vid påstigning
• Ge löpande information till kunder vid trafikstörningar och avvikelser
• Uppmärksamma, hantera och rapportera avvikelser innan, under och efter resan
• Se till att säkerhetsbestämmelser och ordningsregler följs enligt SJ:s interna föreskrifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad treårig gymnasieutbildning eller liknande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Skriver och talar obehindrat på såväl svenska som engelska då arbetsuppgifterna kräver det
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom servicebranschen
Utöver detta kommer du inför eventuell anställning genomgå en hälsoundersökning för säkerställa kraven enligt Transportstyrelsens regler, samt att en bakgrundskontroll kommer att genomföras.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att resa med tåg
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Stabil
• Ansvarstagande
• Problemlösande
Vår rekryteringsprocess
