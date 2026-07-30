Tågtrafikledare sökes till Hallsberg
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Vill du göra något som spelar roll - varje dag? Vi söker dig som är redo för en ny bana i karriären och vill bli spindeln i nätet för den svenska järnvägstrafiken. I januari 2027 vecka 5 startar nästa utbildningsomgång till tågtrafikledare och nu har du chansen att söka!Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Vad gör en tågtrafikledare?
Det här är ett yrke för dig som gillar att ha koll på läget och där ingen dag är den andra lik. Du arbetar på plats på trafikcentralen tillsammans med erfarna kollegor med det gemensamma målet att både gods och passagerare ska komma fram säkert och i tid. För att vi ska lyckas med det är samarbete, gemenskap och laganda oerhört viktigt. Arbetet utförs via dator och telefon och dina beslut påverkar tusentals resenärer varje dag.
Att jobba som tågtrafikledare innebär bland annat att du:
Styr och övervakar järnvägstrafiken i realtid, dygnet runt under årets alla dagar.
Hanterar störningar och förseningar, prioriterar och fattar beslut som påverkar järnvägstrafiken.
Följer regelverk och säkerhetsrutiner för en säker järnvägstrafik.
Samarbetar med bl.a. kollegor på trafikcentralen, kunder, lokförare och blåljuspersonal.
Arbetar skift enligt ett rullande schema.Kvalifikationer
Vad krävs för att bli tågtrafikledare?
Den här rollen passar dig som har en god analytisk förmåga och tar dig an problem på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt. Som person är du stabil och växlar enkelt tempo när saker och ting händer. Du behåller lugnet och fattar självständigt välgrundade beslut även i pressade situationer. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet, är noggrann, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ditt lärande. Du är en lagspelare som kommunicerar tydligt och värdesätter samarbete. Din förmåga att omsätta teori till praktik är avgörande för att kunna genomföra grundutbildningen på ett bra sätt.
För att bli tågtrafikledare krävs att du:
Har studerat på gymnasiet alternativt har motsvarande kunskaper från andra studier (ex. folkhögskola, Komvux, YH-utbildning).
Har giltigt körkort för personbil.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Kan och vill arbeta skift (dag, kväll, natt, helg och röda dagar).
Det är en fördel men inget krav om du har:
Erfarenhet av arbete med snabba tempoväxlingar.
Erfarenhet av att arbeta i en roll där det har varit viktigt att följa rutiner och regelverk.
Erfarenhet av arbete där säkerheten stått i fokus.
Erfarenhet av att i arbetet kommunicera muntligt via telefon och digitalt via dator.
Övrig information
Skiftarbete
Alla tågtrafikledare arbetar omväxlande både dag, kväll, natt, helg och röda dagar enligt ett rullande schema. Det är viktigt att du funderar på dina möjligheter att arbeta skift innan du skickar in din ansökan.
Grundutbildning och aspirantanställning
Du anställs som aspirant med aspirantlön (ca 25 000 - 28 0000 kr per månad) och genomgår en cirka ettårig betald utbildning som startar i vecka 5 januari 2027. Utbildningen består av 7 veckors teoretiska kurser på plats på Trafikverksskolan i Ängelholm samt praktik på din trafikcentral. Efter godkänd examination erbjuds du tillsvidareanställning med individuell lönesättning. Läs mer om grundutbildningen på vår hemsida Nyckelroller på järnvägen
Om rekryteringsprocessen
Flera av momenten i rekryteringsprocessen kommer att kräva fysisk närvaro av dig som kandidat, vilket innebär att du i vissa rekryteringsmoment behöver ta ledigt från eventuellt jobb eller studier för fortsatt medverkan i rekryteringsprocessen.
Rekryteringsdag som innefattar bland annat arbetsprov och arbetsrelaterade övningar kommer att genomföras på plats i Hallsberg vecka 37 9,11 och 12 september.
Individuell psykologisk bedömning kommer att genomföras digitalt vecka 39-41.
Slutintervjuer är planerade att genomföras digitalt vecka 39-41.
Tågtrafikledare är en säkerhetskritisk roll och för att kunna anställas behöver du uppfylla vissa säkerhets- och hälsokrav. Mer om dessa krav och detaljer om rekryteringsprocessen hittar du här: Nyckelroller på järnvägen
#tågtrafikledareSå ansöker du
Frågor kopplat till tjänsten besvaras av rekryterande chefer enligt nedan:Linda.tornqvist@trafikverket.se
vecka 32-34Andreas.carlsson@trafikverket.se
vecka 33-34
För att din ansökan ska anses vara komplett krävs att du bifogar CV på svenska. Betyg kan komma att inhämtas senare i processen. Vårt första urval baseras på dina svar på urvalsfrågorna, det är av stor vikt att du svarar korrekt och sanningsenligt på dessa frågor.
Den här jobbannonsen är del i en stor rekryteringskampanj där vi söker tågtrafikledare över hela landet. Säkerställ att du skickar in din ansökan till den ort du önskar arbeta på.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen/rekryteringskoordinator så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter i annonsen.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter, detta är särskilt viktigt om du har en @yahoo mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17:2026:085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Andreas Carlsson andreas.carlsson@trafikverket.se Jobbnummer
10015803