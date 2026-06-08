Tågtekniker X2 Olskroken
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2026-06-08
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Företagsbeskrivning:
Vill du arbeta praktiskt med avancerad teknik och vara med och säkerställa att Sveriges snabbaste tåg rullar säkert och punktligt? Hos EuroMaint i Olskroken söker vi nu tågtekniker till underhåll av X2-tågen – en roll där teknik, problemlösning och lagarbete står i centrum.
Arbetsbeskrivning:Om rollen
Som tågtekniker hos oss blir du en viktig del i det dagliga underhållet av X2-tågen. Du arbetar i vår moderna depå i Olskroken och ansvarar för att tågen håller högsta standard när det gäller säkerhet, funktion och tillgänglighet. Rollen är varierande och kombinerar praktiskt arbete med tekniskt tänkande, felsökning och kontinuerliga förbättringar.
Du arbetar både med planerat underhåll och felavhjälpning, ofta i nära samarbete med engagerade kollegor. Tillsammans säkerställer ni att tågen snabbt och säkert kan återgå i trafik.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på X2-tåg
Felsöka och reparera mekaniska, hydrauliska, elektriska och pneumatiska system
Genomföra kontroller, byten och justeringar enligt underhållsplaner
Dokumentera utfört arbete i våra underhållssystem
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav
Delta i förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet och effektivitet
Du blir en del av ett kompetent team inom fordonsunderhåll där säkerhet, kvalitet och samarbete är avgörande.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete i en tekniskt avancerad miljö. Du är noggrann, ansvarstagande och har säkerhet som en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi ser att du har:
Har gymnasieutbildning inom industri, el eller fordonsteknik
Har minst 3–4 års relevant erfarenhet, gärna från verkstad eller teknisk miljö
Är van vid praktiskt arbete, felsökning och att följa instruktioner
Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete med järnvägsfordon
El-bakgrund och förmåga att läsa elscheman
Erfarenhet av felsökning i komplexa system
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder dig:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
På EuroMaint erbjuder vi en tydlig karriär- och lönemodell för våra tågtekniker. Rollen är indelad i flera nivåer, vilket innebär att du kan utvecklas och befordras inom yrket i takt med att du växer, tar större ansvar och breddar din kompetens.
Plats & omfattning
Plats: Olskroken, Göteborg
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skiftarbete kan förekomma
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi Master-testerna OPTO och CORE för en objektiv bedömning. Bakgrundskontroll samt hälsoundersökning genomförs då tjänsten är säkerhetsklassad – detta bekostas av oss.
Vi ser fram emot din ansökan!
Profilbeskrivning:Om EuroMaintEuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll på spårbundna fordon som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Huvudkontoret är placerat i Solna. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
Professionalism – hög kvalitet, innovation och ansvar
Samarbete – tillsammans når vi bättre resultat
Säkerhet – alltid högsta prioritet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4937-44229263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
411 04 OLSKROKEN Kontakt
Herr
Alban Ajdari alban.ajdari@euromaint.com +46760020973 Jobbnummer
9951517